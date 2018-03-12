電金催動推升　台股收盤大漲137點　收11002點

在美股激勵與電金齊漲點火下，台北股市今（12）日收盤大漲137.28點，漲幅1.26%，收在11002點，站上11000點大關，挑戰前波高點11270點。今日盤面焦點為金融股，新光金大漲6.7%，其他，富邦金、元大金、兆豐金漲2%。蘋概股三大指標台積電、鴻海與大立光皆站上季線，漲幅在1%到2%以上。

美股上周五大漲，激勵亞股，台北股市今日開盤漲44.17點，加權股價指數以10908.99點開出，盤中一度大漲140點以上，最高來到11016點，收盤大漲137.28點，漲幅1.26%，收在11002點，成交金額約1398.45億元。各類股部分，電子漲逾1%、金融漲2%。其他，光電、食品、塑膠、造紙、橡膠、運輸漲1%以上，水泥與油電燃氣類股漲2%。