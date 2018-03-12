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財經

電金催動推升　台股收盤大漲137點　收11002點

記者許家禎／台北報導2018/03/12 13:57
▲台北股市3月12日收盤大漲137.28點，漲幅1.26%，收在11002點，站上11000點大關。（圖／NOWnews 資料照片）
▲台北股市3月12日收盤大漲137.28點，漲幅1.26%，收在11002點，站上11000點大關。（圖／NOWnews 資料照片）

在美股激勵與電金齊漲點火下，台北股市今（12）日收盤大漲137.28點，漲幅1.26%，收在11002點，站上11000點大關，挑戰前波高點11270點。今日盤面焦點為金融股，新光金大漲6.7%，其他，富邦金、元大金、兆豐金漲2%。蘋概股三大指標台積電、鴻海與大立光皆站上季線，漲幅在1%到2%以上。

美股上周五大漲，激勵亞股，台北股市今日開盤漲44.17點，加權股價指數以10908.99點開出，盤中一度大漲140點以上，最高來到11016點，收盤大漲137.28點，漲幅1.26%，收在11002點，成交金額約1398.45億元。各類股部分，電子漲逾1%、金融漲2%。其他，光電、食品、塑膠、造紙、橡膠、運輸漲1%以上，水泥與油電燃氣類股漲2%。

個股部分，新光金連續2個月獲利位居金控亞軍，且才花2 個月時間，稅後獲利就超越去年全年，激勵股價大漲6.7%，其他，富邦金、元大金、兆豐金漲2%以上，而開發金、台新金、永豐金、中信金則漲逾1%。

蘋概股指標三天王台積電、鴻海與大立光同步站上季線，分別收漲1.4%、2.6%與2.46%，來到254元、94.3元與3955元。其他，蘋概股如日月光、國巨、旺宏、鴻準、可成漲超過1%，緯創漲7%、穩懋與精材則衝上漲停板。

關鍵字台股美股收盤終場11000點
超商全新複合店開幕　開賣韓式炸雞

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