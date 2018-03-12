英特爾傳擬併雙通 公平會關注

全球IC產業近期很不平靜，先是高通（Qualcomm）遭台灣公平會重罰新台幣234億元後，緊接著晶片大廠博通（Broadcom）擬推動併購高通，最新消息傳出英特爾也有意參與這場併購活動，擬一口氣推動高通、博通的雙通整合案。

同時，彭紹瑾也表示，根據媒體報導，對於推動與雙通的合併，英特爾以「不評論謠言或臆測」、「專注於整合先前的收購」一語帶過，已淡化合併雙通的可能性。

中華經濟研究院第一所所長劉孟俊解讀，英特爾的半導體生產技術足以跟台積電競爭，且英特爾、博通、高通三者都是台積電的重要合作夥伴，英特爾若把博通、高通併入後，之後的晶片生產、代工業務就不會外流，台積電恐面臨訂單流失的威脅。

台灣經濟研究院副研究員劉佩真認為，高通若跟博通合併後，可強化雙通在無線通訊領域的競爭力，全球半導體排名將躍居第三，對現在位居第二的英特爾將產生較大競爭力。

她指出，英特爾若可順利收購雙通，不僅有助英特爾改善PC領域，且有助英特爾在物聯網、汽車電子、高速運算領域，以及智慧型手機等行動裝置領域，特別是，英特爾可利用高通在5G領域的領先布局，幫助英特爾站穩全球領先地位。（編輯：林孟汝）1070312