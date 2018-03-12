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中央社

英特爾傳擬併雙通 公平會關注

中央社2018/03/12 13:52
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北12日電）晶片大廠英特爾（Intel Corp）傳出有意併購IC設計廠博通、高通，牽動台灣乃至於全球科技產業勢力消長，公平交易委員會表示，持續密切關注有關合併案的發展。

全球IC產業近期很不平靜，先是高通（Qualcomm）遭台灣公平會重罰新台幣234億元後，緊接著晶片大廠博通（Broadcom）擬推動併購高通，最新消息傳出英特爾也有意參與這場併購活動，擬一口氣推動高通、博通的雙通整合案。

公平會副主任委員彭紹瑾表示，公平會密切關注國際相關合併案發展。當案件達成合併型態、符合審查門檻兩要件，公平會會就整體經濟利益是否大於限制競爭之不利益進行審查。

同時，彭紹瑾也表示，根據媒體報導，對於推動與雙通的合併，英特爾以「不評論謠言或臆測」、「專注於整合先前的收購」一語帶過，已淡化合併雙通的可能性。

中華經濟研究院第一所所長劉孟俊解讀，英特爾的半導體生產技術足以跟台積電競爭，且英特爾、博通、高通三者都是台積電的重要合作夥伴，英特爾若把博通、高通併入後，之後的晶片生產、代工業務就不會外流，台積電恐面臨訂單流失的威脅。

台灣經濟研究院副研究員劉佩真認為，高通若跟博通合併後，可強化雙通在無線通訊領域的競爭力，全球半導體排名將躍居第三，對現在位居第二的英特爾將產生較大競爭力。

她指出，英特爾若可順利收購雙通，不僅有助英特爾改善PC領域，且有助英特爾在物聯網、汽車電子、高速運算領域，以及智慧型手機等行動裝置領域，特別是，英特爾可利用高通在5G領域的領先布局，幫助英特爾站穩全球領先地位。（編輯：林孟汝）1070312

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