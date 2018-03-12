行動支付衝擊現金支付？BIS：全球現金用量 16年

國際清算銀行 (Bank for International Settlements，BIS) 發現，儘管手機及臉部技術支付等新科技崛起，及信用卡的普及率下，購買比薩或在主日捐贈給教會的業務中，現金用量沒有下滑的跡象。

全球現金使用量提升 / 圖：BIS

BIS 表示，加密貨幣和圍繞它們的爭論 - 比如現金是否會被虛擬替代品取代等議題 - 是關於貨幣性質的更廣泛辯論的一部份。雖然零售支付部門認為現金的使用正在下降 - 因此不需要提供更多的 ATM 機或銀行分支機構 - 但在 BIS 最新的季刊研究內顯示，現金還是保有相當一部份的主流程度。

國際清算銀行經濟顧問兼研究主管 Hyun Song Shin 表示「一些評論給人的印像是，傳統紙幣和硬幣形式的現金快速過時」，然而，「儘管近幾年付款技術都有所改善，但大多數 (儘管不是所有的，先進的和新興市場經濟體) 的老式現金仍在使用中」。