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「讓爺爺看我穿婚紗」　她挽著病重爺爺拍下最美婚紗照

編輯中心／台北報導2018/03/12 14:26
▲符雪薇擔心生病的爺爺看不到她披婚紗的樣子，決定找爺爺一起拍婚紗照。（圖／翻攝自成都商報）
▲符雪薇擔心生病的爺爺看不到她披婚紗的樣子，決定找爺爺一起拍婚紗照。（圖／翻攝自成都商報）

近日大陸網站上出現一組婚紗照，引發廣泛討論與分享，照片中的男女主角不是新婚夫妻，而是一對祖孫，箇中故事暖哭一票網友。 25 歲的符雪薇擔心摯愛的爺爺看不到她披婚紗走進禮堂的樣子，於是帶著爺爺拍了這組婚紗照，還讓爺爺牽著她的手步上紅毯，祖孫兩人時而俏皮、時而溫馨，臉上洋溢滿滿的幸福微笑。


▲與爺爺拍攝的婚紗照中，祖孫兩人時而溫馨、時而俏皮。（圖／翻攝自成都商報）

長相甜美的符雪薇來自大陸四川，由於父母離異，從小由爺爺奶奶帶大，尤其跟爺爺的感情最親密。由於爺爺患有心臟病，曾因腦中風昏倒，去（ 2017 ）年 9 月再度入院。眼見爺爺身體一日不如一日，自己短時間內又沒有結婚打算，擔心爺爺看不到她披婚紗的樣子，決定帶著爺爺一起拍下這組婚紗照。

據了解，符雪薇的爺爺已高齡 87 歲，從小特別疼愛符雪薇，幾乎對她百依百順、有求必應。拍照當天，雖然拄著拐杖、身形佝僂，但符爺爺臉上洋溢幸福的笑容，牽著孫女步上紅毯。不只與爺爺拍婚紗，符雪薇甚至在右手手臂刺上爺爺的頭像，並說「對我來說，爺爺就是生命中最重要的人，不希望以後我的孩子、愛人，會不記得爺爺的樣子」。


▲除了將最美婚紗照留給爺爺，符雪薇還在右手臂刺上爺爺的頭像。（圖／翻攝自成都商報）

這段祖孫情的故事感動許多網友，迅速獲得超過 5000 個讚、 500 多則留言，許多人直說「看哭了」、「這是最美婚紗照」。

關鍵字婚紗照紅毯爺爺祖孫
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