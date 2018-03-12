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中央社

北韓美國高峰會 金正恩算盤打得精

中央社2018/03/12 14:07
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者姜遠珍首爾12日專電）南韓媒體分析，南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶日前向美國總統川普轉達北韓領導人金正恩的「特別訊息」，川普隨即接納美國北韓高峰會談的提議，北韓算盤打得精，有給也要拿。

南韓「朝鮮日報」今天在「韓半島激動的春天」專版上指出，鄭義溶向川普轉達了金正恩的「特別訊息」後，川普在接見鄭義溶才45分鐘，就打斷鄭義溶的傳話，決定與金正恩進行美國北韓高峰會談。

報導指出，據外界推測，金正恩的「特別訊息」首先可能是放棄可以對美國本土實施核攻擊的洲際彈道飛彈（ICBM）。儘管「放棄ICBM」並非南韓所希望的「徹底非核化」，但在消除美國本土核威脅的層面上，對於川普而言是非常有吸引力的提議。

與此同時，外界認為北韓可能會提出停止或廢棄部分境內核設施運行的條件。

另外，還可能涉及目前被北韓扣押的3名美國公民的釋放問題。北韓可能會將「釋放美國人」作為禮物，送給美國的對北韓特使或川普總統，以扭轉因為大學生溫畢爾的死亡而惡化的輿情。

報導指出，金正恩還可能在要求簽署「保障體制安全」的文件，即，將韓戰結束後締結的「停戰協定」轉換為「和平協定」的條件上做出讓步。

據外交消息人士稱，此前，北韓一直主張將駐韓美軍撤軍作為和平協定的前提條件，此次可能會提出縮減駐韓美軍規模或認可部分駐軍的方案。

換言之，如果華盛頓和平壤的關係恢復正常，北韓將不會追究駐韓美軍和韓美聯合軍演的問題。（編輯:屈享平）1070312

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