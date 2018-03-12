北韓美國高峰會 金正恩算盤打得精

（中央社記者姜遠珍首爾12日專電）南韓媒體分析，南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶日前向美國總統川普轉達北韓領導人金正恩的「特別訊息」，川普隨即接納美國北韓高峰會談的提議，北韓算盤打得精，有給也要拿。

南韓「朝鮮日報」今天在「韓半島激動的春天」專版上指出，鄭義溶向川普轉達了金正恩的「特別訊息」後，川普在接見鄭義溶才45分鐘，就打斷鄭義溶的傳話，決定與金正恩進行美國北韓高峰會談。

報導指出，據外界推測，金正恩的「特別訊息」首先可能是放棄可以對美國本土實施核攻擊的洲際彈道飛彈（ICBM）。儘管「放棄ICBM」並非南韓所希望的「徹底非核化」，但在消除美國本土核威脅的層面上，對於川普而言是非常有吸引力的提議。