交通定期票提高搭乘率 學者認效果不大

朱立倫受訪說，新北市民眾搭乘公共運輸比例約3成3，盼雙北在交通票發行後，都能達到4成以上。他也指出，搭乘捷運的人當中，只有24%每月花費超過1280元，因為很多人覺得成本太高而不願搭乘，希望藉此吸引機車族或開車民眾搭乘。

台北市長柯文哲表示，台北市的公共運輸使用率只有42%，因而思考為何民眾搭乘大眾交通運輸工具意願不高，「首先一定是貴而且不方便，經過2年估算，推出1280元方案。」

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市、新北市共同推行交通定期票，新北市長朱立倫說，目前新北市民眾大眾運輸搭乘率約3成3，盼能提高到4成以上。有學者坦言，票價壓低有一定效果，但不大。

交通大學運輸與物流管理學系副教授黃台生接受中央社訪問時表示，1280元屬於中等價位，也是妥協結果，不過，交通屬於衍伸性需求，當民眾有上班、上學等交通需要時才會搭車，一個月通勤費高於定期票價格時，民眾才會購買。

黃台生認為，要增加民眾大眾運輸搭乘率，壓低定期票價格不是唯一辦法，雖有效果，但不大。他舉例，政府可鼓勵民眾假日多出外走走，並提供專車讓民眾搭乘，意即配合民眾運輸需求提供交通工具。

針對雙北交通定期票，台北市府、新北市府一年將各補貼5.6億與3.8億元。台北市交通局運輸管理科長王湮筑受訪表示，預算初步以現行運量估計，實際補貼金額要等交通票上路後才能確定，從補貼金額看，雖看似對新北市較有利，但對台北市而言，則有外部效益，減少塞車與空污。

王湮筑說，30日交通定期票推出後，會一直滾動式檢討，票價、新的票種等等都有討論空間。

柯文哲、朱立倫今天宣布，4月16日起推出交通定期票，民眾可持現有悠遊卡普通卡、悠遊聯名卡或悠遊Debit卡（票卡效期需60天以上）到台北捷運車站臨櫃購買，或在車站自動售票加值機操作設定。（編輯：李亨山）1070312