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中央社

藍北市長初選14日登記 市議員擬提33席

中央社2018/03/12 14:09
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北12日電）中國國民黨台北市黨部今天公告黨內台北市長初選事項，3月14至16日開放領表、登記，預計最快5月初完成公告提名候選人；台北市議員最多擬提33席，估4月底公告提名。

九合一選舉年底登場，台北市長選舉，國民黨內表態參選者眾，包括前國民黨籍立委丁守中、前行政院發言人鄭麗文、前大陸委員會副主任委員張顯耀、前國民黨籍立委孫大千，以及台北市議員鍾小平等人。

國民黨台北市黨部今天上午公告黨內台北市長初選時程，市黨部主委黃呂錦茹受訪表示，3月14日至16日的上午10時至下午4時止，將開放黨內有意參選台北市長者領表、登記。

她提醒，今年規定黨員辦理領表須以一種選舉及一個選舉區為限，例如要參選台北市長者就不能再參選台北市議員。

檯面上有意參選者約5人。黃呂錦茹說明，完成領表、登記參選台北市長者，後續將召開協調會決定是否辦理政見發表會及型式；確定後再進行民調，預計最快4月下旬完成；5月初公告提名，底定人選。

至於市議員部分，黃呂錦茹指出，今年預計提名32至33席（2014年選舉提名34席），力拚議會過半席次（32席），預計將分兩階段領表登記。

其中，第一階段時程可能落在3月21、22日領表，3月22、23日登記，暫定納入第二選區的內湖南港、第三選區的松山信義及第五選區的中正萬華；第二階段則為4月10、11日領表，4月10至12日登記，擬納第一選區士林北投、第四選區中山大同、第六選區大安文山。

她說，大安文山擬提名7至8席，原任全數提名，新增3、4席可望讓新人有表現空間；士林北投、中山大同則計畫由原本3席增至4席；內湖南港擬再增2席；松山信義也由5席增為6席；中正萬華則維持4席，預計最快4月底完成市議員公告提名人選。

至於民主進步黨方面，台北市黨部已規劃議員選舉仍維持提名27席，9日公布黨內台北市議員初選名單，含現任議員共35人登記，以士林北投區、中正萬華區最多新人，分別為5人、4人；士林北投9人搶6席、中正萬華7人爭4席。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070312

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