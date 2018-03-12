微信監控疑雲 澳洲國防部傳禁員工下載

（中央社記者陳家倫上海12日電）中國網路巨頭騰訊研發的通訊軟體微信（WeChat）擁有10億用戶，看似受歡迎的背後，卻一直壟罩著監控疑雲。媒體報導，澳洲國防部已明令禁止員工在工作的手機下載微信。
環球網今天引述澳洲金融評論報（The AustralianFinancial Review） 報導指出，澳洲國防部已禁止員工在工作手機上下載微信。這個舉動進一步凸顯澳洲擔心中國的「間諜活動」。
微信雖是由中國民營企業騰訊所開發，但騰訊控股有限公司董事會主席馬化騰同時也是中國全國人民代表大會代表。馬化騰近日趁兩會期間在北京向媒體表示，微信的全球月活躍用戶已經超過10億個。
有關微信已成為中共當局監控輿論工具的傳言不斷，有中國民眾先前在微信群組中分別將中共總書記習近平和中共前領導人毛澤東稱為「包子」和「毛賊」遭逮捕，還遭判刑22個月。
一名據稱與澳洲聯邦政府有聯繫的網路安全專家表示，對微信的擔心並非僅限於它與中國政府的密切關係，也與用戶數據可能被「利用」有關，「澳洲國防部認為像微信這樣的應用軟體具有更高的收集和監控數據的能力」。
針對微信聊天室的資訊安全屢屢成為使用者關心焦點，騰訊集團微信事業群總裁張小龍先前公開對外聲稱，「我們不會看微信聊天紀錄。微信發布的第一天，我們就這樣設計了」。（編輯：馮昭）1070312