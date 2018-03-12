微信監控疑雲 澳洲國防部傳禁員工下載

（中央社記者陳家倫上海12日電）中國網路巨頭騰訊研發的通訊軟體微信（WeChat）擁有10億用戶，看似受歡迎的背後，卻一直壟罩著監控疑雲。媒體報導，澳洲國防部已明令禁止員工在工作的手機下載微信。

環球網今天引述澳洲金融評論報（The AustralianFinancial Review） 報導指出，澳洲國防部已禁止員工在工作手機上下載微信。這個舉動進一步凸顯澳洲擔心中國的「間諜活動」。

微信雖是由中國民營企業騰訊所開發，但騰訊控股有限公司董事會主席馬化騰同時也是中國全國人民代表大會代表。馬化騰近日趁兩會期間在北京向媒體表示，微信的全球月活躍用戶已經超過10億個。