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中央社

萌娃亂入教授爸影片爆紅週年 網友看不厭

中央社2018/03/12 14:11
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社首爾12日綜合外電報導）南韓釜山大學政治學系教授凱利一年前接受英國廣播公司（BBC）直播專訪，被一對萌兒女亂入因而爆紅。不少網友笑稱百看不厭，還有人留言說「睡前必看」。

法新社報導，凱利（Robert Kelly）表示，走在路上還有警察找他自拍，連買個牛奶也有人拍他，讓他覺得哭笑不得。

凱利去年3月接受BBC專訪談論南韓總統朴槿惠被彈劾一事時，背後房門突然打開，只見一名小女娃大搖大擺走到爸爸身邊，凱利發現後輕輕地將她向後推。但不久，門口又來個坐著學步車的小嬰兒。

凱利妻子在客廳看電視直播發現兒女亂入老公的訪問後，以滑壘之姿衝進房間，將兩個不速之客拖出房間，結束這場可愛的插曲。

這段影片在網路上瘋傳，引發全球網友熱烈討論，而且成為BBC在YouTube頁面上點閱率最高的影片，觀看次數突破2700萬次。

下方有網友稱讚這是「史上最佳影片」，還有人留言說「我睡前必看一遍笑一笑，帶著好心情入眠」、「生活遇到鳥事需要笑一笑的時候，我都會重看這個」、「一年前的今天出現這個影片，現在看了還是覺得非常好笑」。

影片爆紅一年後，凱利在澳洲智庫羅伊研究院（Lowy Institute）網站上寫道，過去12個月的生活「大多很有趣，但有時很怪」。

他說：「我曾經在好市多（Costco）買牛奶被拍，因為BBC老爸補鈣似乎是個發燒話題。」他還說：「有次在南韓被警察攔下來要求自拍。」

這一家人因為出名而多了一些收入，「但總金額沒那麼多」。凱利說，最大的收穫是較常有人問他對北韓和東北亞安全的看法，受邀的活動也變多。

凱利也否認兩項最常碰到的指控，包括說這一切都是為了出名預先設計好的，還說他在直播當下因為沒穿褲子所以不敢站起來。凱利說：「我當時有穿褲子，沒站起來是因為，正如他們所說，節目得繼續下去。」

此外，凱利感謝外界給予的正面回饋，許多家長分享兼顧工作與生活的兩難，包括鎖在房內工作不讓小孩影響電台訪問的經驗。凱利表示，收到這些訊息很感動。

他說：「我們期望這是最後一項關於這支影片的重要公開聲明。」他希望經過了一年，「外界的高度興趣已是過去式，讓下個跳舞貓影片成為熱議焦點」。（譯者：盧映孜/核稿：鄭詩韻）1070312

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