椿象威脅果樹 40萬隻平腹小蜂反制

（中央社記者王淑芬高雄12日電）椿象喜歡在荔枝、龍眼樹開花季節宿寄在樹上，這個季節已蠢蠢欲動，將威脅荔枝產量，高雄市農業局利用生物防治法，要釋放40萬隻椿象天敵平腹小蜂，盼降低椿象對果樹的危害。

「椿象會刺吸龍眼、荔枝的嫩芽及花穗，導致落果、枯萎」，農業局科長張韻萍今天告訴中央社記者，不僅果農傷透腦筋，蜂農也束手無策。

椿象是外來種的植物蟲害，喜歡在荔枝和龍眼花開季節宿寄於樹上，噬食嫩芽，除了果樹之外，高雄市的行道樹台灣欒樹也出現不少椿象，影響生長。

農業局說，椿象會噴出防禦性臭液，如遭噴濺可能會造皮膚灼傷、過敏等症狀，如果不小心被臭液沾到眼睛還有失明之虞。