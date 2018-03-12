臺灣燈會嘉義圓滿落幕　明年屏東大鵬灣見

展期最長、燈區最大、感官之最的2018台灣燈會11日晚上劃下圓滿句點，24天展期吸引破千萬人數賞燈，締造光輝一頁；閉幕典禮上，屏東縣長潘孟安從交通部觀光局長周永暉和張花冠手中接下象徵傳承與2019主辦權的燈籠，相約明年屏東縣見。
從大年初一開始，連續24天的2018台灣燈會3月11日晚上22:30熄燈，閉幕典禮上縣府邀請協助燈會的志工群，包括各高中大學的同學、來自各界的社團及在地社區的志工朋友，還有這次營造了極受好評的各燈區藝術家、老師、替鄉鎮社區規劃燈飾的社區規劃師參與，張花冠感謝所有朋友為這次燈會的努力與付出，開創史無前例的成果。
▲2018台灣燈會在嘉義圓滿落幕，締造24天展期破千萬人數的輝煌紀錄。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.03.12）
張花冠指出，2018台灣燈會在嘉義，國內外媒體相關報導超過800則，還締造了「十項首創」紀錄，有水陸空三維立體空間、舞台3+1、啟動嗶經濟風潮、熱氣球看燈會、結合故宮動靜皆宜、首次由官方結合AR與VR手遊與電競、AI掌門，大數據計算人數、智慧環保團膳、F-16戰機衝場、主燈雙主題。各項創新與縣府團隊的努力，締造24天展期1006.8萬的活動佳績。
▲燈區延展到故宮南院，動靜皆宜。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.03.12）
2019台灣燈會由屏東縣長潘孟安接下主辦權，潘孟安指出，今年台灣燈會在交通部觀光局及嘉義縣政府的合作無間下，精彩有目共睹，締造多項傲人成績，明年適逢台灣燈會30週年，將由屏東縣接棒。台灣西半部縣市中，屏東是唯一沒有辦過台灣燈會的縣市，對屏東來說，接辦30周年台灣燈會，不只是挑戰，更是榮耀。
潘孟安說，明年燈會主燈區將設於屏東東港大鵬灣，那裡是全台最大的單口潟湖，還有全台唯一可開合的跨海大橋，景觀壯闊，將配合現場的地形地貌，引進多元文化，融合傳統、科技、海洋、農業、熱帶等元素，將這片寧靜的灣域規劃成「具有屏東特色的台灣新文化」藝術園區，大家敬請期待，2019台灣燈會，屏東見。