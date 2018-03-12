臺灣燈會嘉義圓滿落幕　明年屏東大鵬灣見

展期最長、燈區最大、感官之最的2018台灣燈會11日晚上劃下圓滿句點，24天展期吸引破千萬人數賞燈，締造光輝一頁；閉幕典禮上，屏東縣長潘孟安從交通部觀光局長周永暉和張花冠手中接下象徵傳承與2019主辦權的燈籠，相約明年屏東縣見。

從大年初一開始，連續24天的2018台灣燈會3月11日晚上22:30熄燈，閉幕典禮上縣府邀請協助燈會的志工群，包括各高中大學的同學、來自各界的社團及在地社區的志工朋友，還有這次營造了極受好評的各燈區藝術家、老師、替鄉鎮社區規劃燈飾的社區規劃師參與，張花冠感謝所有朋友為這次燈會的努力與付出，開創史無前例的成果。