太陽光電17GW目標 能源局以線找地

經濟部能源局表示，根據至1月底的資料，核准設置的太陽光電裝置容量已經達到1535MW，其中屋頂型為1169MW，地面型為366MW，確定2年計畫達標；由於上半年的躉購費率較佳，許多廠商申請設置卻未設置，這段期間能源局會進行了解，期待如期設置，順利完工發電。

（中央社記者黃雅娟台北12日電）2025非核家園太陽光電目標17GW，需要土地約2.5萬公頃，經濟部能源局透露，近期已經盤點到位，2020年短期目標將「以線找地」，距離台電併網設施較近者優先設置啟用。

下個階段是2020年前要完成屋頂型太陽光電累積裝置容量3GW，目前已經有6個中南部縣市申請示範先行，預計8月底完工；加上先前推動的公有屋頂，能源局目標2020年前可以完成。

日前受到最多關注的是2025年目標地面型太陽光電，由於初估需要土地面積約2.5萬公頃，鎖定鹽業用地、嚴重地層下陷區域、水域空間、掩埋場或是不利耕作等區域；初估設置每百萬瓦裝置容量，需要1.5公頃用地。

能源局表示，透過各部會共同盤點，目前2.5萬公頃土地初估都已經到位；以經濟部而言，彰濱工業區可用地約500公頃，雲林台西工業區約1100公頃用地；目前盤點最大筆的土地，則是可拿來利用的養殖魚塭，高達5600公頃。此外像是公部門停車場，或是污染、不利耕作土地，都納入盤點目標。

不過，以鹽田區域為例，原先盤點有3000多公頃，扣除環境敏感地帶，及鳥類可能棲息區，僅剩下832公頃，其中嘉義為345公頃，當中150公頃劃分為四塊區域，其中兩塊已經由速力及天泰得標。

除了屋頂型的3GW預計2020年前達標之外，能源局目標2020累積太陽光電總裝置容量6.5GW，雖然盤點出土地，但是如果台電併網設施過遠，施工緩不濟急也是一大問題。

能源局指出，「以線找地」是指以台電併網容量所及之處，先行盤點清查附近是否有符合規劃目標，可設置太陽光電，以發電後能夠併網為優先，會較原先的「以地找線」來得快。(編輯：趙蔚蘭)1070312