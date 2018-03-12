台股續戰前高 短中期偏多看待

台股加權指數早盤封閉2月5日跳空缺口、突破11000點整數關卡，因中國大陸有意嚴打虛擬貨幣礦場，今天比特幣概念股全面回檔，資金轉向金融、傳產類股，指數終場收在11002.1點，上漲137.28點，漲幅1.26%，成交值新台幣1398.44億元。

（中央社記者吳家豪台北12日電）美國科技股領軍反彈，台股今天收盤大漲逾137點、站上11000點大關，後續將挑戰1月23日的11270點前波高點；法人指出，近期若美股走穩，台股短、中期趨勢仍偏多看待。

中國大陸傳出將關閉境內所有虛擬貨幣礦場，拖累比特幣概念股今天表現，撼訊、青雲、麗臺終場收在跌停價247.5元、97.2元、25.8元，技嘉重挫4.03%，微星翻黑收跌0.11%。

電子股鴻海漲2.61%，收94.3元；15日將出席美林論壇的台積電上漲1.4%，收254元；13日將舉辦線上法說會的緯創獲美系外資調高評等至加碼、目標價上看35元，今天大漲7.68%，收27.35元。

金融股獲買單拉抬，成交量第一名的新光金大漲6.72%，收12.7元；富邦金漲2.57%，收51.8元；國泰金漲4.81%，收54.5元；兆豐金漲2%，收25.45元；中信金漲1.15%，收21.9元。

國泰證券期貨今天表示，台股上週週線上漲166點，量能也放大至最近4週的最大量，顯示隨著美股走穩，市場人氣信心逐漸恢復，買盤相對積極；台股週KD指標雖然還未交叉往上，但已經逐漸閉合，因此近期若美股走穩，台股短、中期趨勢應該仍偏多看待。（編輯：張均懋）1070312