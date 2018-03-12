形非勢變台灣抽象藝術展 美展出受好評

（中央社記者黃兆平紐約11日專電）台灣12位老中青當代抽象藝術家共襄盛舉「形非勢變：台灣抽象藝術」展，正在紐約台灣書院展出，新澤西州史塔克頓學院諾伊茲美術館館長稱讚參展作品水準高，增進台美交流。

這項由駐紐約台北文化中心、國立台北教育大學及史塔克頓學院合辦的抽象藝術展，集合台灣及旅美等12位藝術家，還有史塔克頓學院館藏的美國抽象藝術家葛里克（Lucy Glick）及莫德威（Robert Motherwell）作品，共24件畫作同台展出，是台美近來少見在美大型展出。

展覽在紐約台灣書院展出，展期為當地時間8日至30日；4月5日至6月6日，移師史塔克頓學院（StocktonUniversity）諾伊茲（Noyes）美術館藝廊。