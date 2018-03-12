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中央社

形非勢變台灣抽象藝術展 美展出受好評

中央社2018/03/12 14:16
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃兆平紐約11日專電）台灣12位老中青當代抽象藝術家共襄盛舉「形非勢變：台灣抽象藝術」展，正在紐約台灣書院展出，新澤西州史塔克頓學院諾伊茲美術館館長稱讚參展作品水準高，增進台美交流。

這項由駐紐約台北文化中心、國立台北教育大學及史塔克頓學院合辦的抽象藝術展，集合台灣及旅美等12位藝術家，還有史塔克頓學院館藏的美國抽象藝術家葛里克（Lucy Glick）及莫德威（Robert Motherwell）作品，共24件畫作同台展出，是台美近來少見在美大型展出。

展覽在紐約台灣書院展出，展期為當地時間8日至30日；4月5日至6月6日，移師史塔克頓學院（StocktonUniversity）諾伊茲（Noyes）美術館藝廊。

史塔克頓學院諾伊茲美術館館長卡紐（MichaelCagno）及教育總監施密特（Saskia Schmidt）等，稱許參展作品相當有水準，還說史塔克頓學院與台北教育大學為姊妹校，透過藝術交流深化兩校實質合作，促進台美友誼。

紐文中心主任張書豹說，展覽集合不同世代12位台灣抽象藝術家作品，分別在紐約及新澤西展出，有助於促進台美藝文多面向交流。

文化部10日也在台灣書院舉行抽象素描工作坊，由另一策展人、臺北教育大學人文與藝術學院院長郭博州指導，吸引不少年輕同好參與，透過素描實作領略大師抽象創作精髓。藝術家陶文岳、陳昱儒及楊識宏也出席活動，與民眾切磋畫藝。

「形非勢變」台灣抽象藝術展，參展台灣畫家包括沈金源、林偉民、郭博州、陶文岳、陳昱儒、張明錫、廖修平、劉永仁外，還有旅美台灣藝術家王小萍、洪素麗、張宗帆、楊識宏等。（編輯：陳惠珍）1070312

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