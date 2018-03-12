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中央社

足協改選爭議 龔元高：請FIFA定奪

中央社2018/03/12 14:26
中央社 運動 / NOWnews
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（中央社記者龍柏安台北12日）足球協會將於17日進行改選，參與理事長競選的民進黨大老邱義仁，因不具足協會員身分，參選資格引發爭議，足協副理事長龔元高表示，將請國際足總（FIFA）定奪。

足協選務小組日前進行理事長競選資格審查時，引用協會章程章程第8條第3項，「會員（會員代表）有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員（會員代表）為一權」。邱義仁不具會員身分，因此在資格審查這關就落馬，僅剩現任理事長林湧成一人參選。

然而弔詭的是，龔元高4年多前參與協會改選時，同樣不具會員身分，卻能參選，甚至當選協會副理事長，對此足協秘書長陳威任表示，對於4年前選務小組如何審查參選人資格他並不清楚，也無法還原當年的狀況，他強調：「現在我們就是嚴格按照章程內容來對參選的資格進行審查和把關。」

龔元高則以足協章程第32條第2項的規定，「參與理事會選舉之候選人必須由至少一名會員代表提名。」意味著只要有會員提名，邱義仁就具備參選資格，他說：「每次和足協問事情，他們總是實問虛答，如果他們說不清楚，體育署也說尊重FIFA的解釋，就乾脆請FIFA來定奪。」

然而足協也有不同解釋，陳威任說，如果會員對於章程的解讀，或是章程解釋空間的部分，可在會員大會中進行章程修訂或討論，強調「我們必須重視會員大會是本會最高權力機構的事實」。

足協將進行改選，會員能否趕在改選前，針對邱義仁的參選資格做出決議，陳威任坦言，若會員針對邱義仁能否參選有疑慮，可以在17日改選前的會員大會先討論相關議題，再進行表決。（編輯：張芷瑄/吳協昌）1070312

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