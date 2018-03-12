足協改選爭議 龔元高：請FIFA定奪

（中央社記者龍柏安台北12日）足球協會將於17日進行改選，參與理事長競選的民進黨大老邱義仁，因不具足協會員身分，參選資格引發爭議，足協副理事長龔元高表示，將請國際足總（FIFA）定奪。

足協選務小組日前進行理事長競選資格審查時，引用協會章程章程第8條第3項，「會員（會員代表）有表決權、選舉權、被選舉權與罷免權。每一會員（會員代表）為一權」。邱義仁不具會員身分，因此在資格審查這關就落馬，僅剩現任理事長林湧成一人參選。

然而弔詭的是，龔元高4年多前參與協會改選時，同樣不具會員身分，卻能參選，甚至當選協會副理事長，對此足協秘書長陳威任表示，對於4年前選務小組如何審查參選人資格他並不清楚，也無法還原當年的狀況，他強調：「現在我們就是嚴格按照章程內容來對參選的資格進行審查和把關。」