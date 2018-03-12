商研院攜手東海大學簽MOU　中台灣企業轉型提升競爭力

商研院CDRI長期致力於學研合作，今日上午與東海大學共同簽署合作備忘錄，並由經濟部商業司副參事朱一萍擔任見證人。商研院表示，希望中台灣進一步在學研合作上深耕努力，將充分利用研究發展能量，提供中部業者在數位經濟時代創新經營科技與商業模式所需的各種協助，尤其將與東海大學共同進行工業區智慧製造與雲計算科技運用的研究發展，具體地促進中部產業數位轉型。

商業發展研究院今（12）日與東海大學簽署合作備忘錄MOU，雙方未來將就台中市產業創新生態系、人才培育、樂齡產業區塊鏈、虛擬貨幣新創經濟模式，結合中央及台中市政府發展產業創新生態系中的供應鏈核心技術等方向深入合作，並共同就人才培育提供發展能量，以積極回應中部企業接班以及其他關於人才培養的實務需求。

商研院董事長許添財也指出，中部院區籌備處於去年11月30日正式揭牌，由副院長張皇珍兼任籌備處主任，已完成北中南三個院區一字排開，對內分工協作研究發展，對外同步就地服務，結合地方特色產業生態，直接接軌國際，平衡區域經濟發展，協助國家經濟加速數位轉型，恢復產業投資成長動能，提高資源、勞動生產力，與國際競爭力，早日解決目前的低薪化、低度就業、低成長、高齡化、少子化的經濟發展困境。

東海大學校長王茂駿則表示，他們的辦學理念特別看重三個方面，包含博雅教育全人養成、創新人才培育，以及國際化卓越發展等。而商業發展研究院，以前瞻、創新、國際化為三大主軸，兩個學、研單位在發展重點與核心能力有相當的交集，也可以有所互補性。