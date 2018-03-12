台股盤後－台積電鴻海攻克季線蘋概high 顯卡族群

台股今 (12) 日受惠蘋果股價創高，盤勢由半導體及蘋概族群領軍，台積電持續走高，矽晶圓跟進強攻，鴻海也因為 FII 通過 A 股掛牌審議，釋股收益可期，買盤提前卡位，金融股也續由新光金帶頭，儘管顯卡族群持續拉回，盤勢依然強勢走高，盤中一度大漲 150 點，終場上漲 137.28 點，以 11002.1 點作收，成交值 1398.45 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣開高震盪，終場上漲 1.55 點，以 152.24 點作收，成交值 389.59 億元。

台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是水泥類股，漲幅達 2.5%，其他電子、油電燃氣、金融等漲幅均超過 2%，塑膠、橡膠、其他類、光電、造紙、半導體、食品、航運等也漲逾 1%，建材造紙、電腦設備、鋼鐵、貿易百貨、電子零組件、紡纖、資訊服務、電器電纜、汽車、電子通路、電機機械、化學、化學生醫、生醫等也均收紅。