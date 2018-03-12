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台股盤後－台積電鴻海攻克季線蘋概high 顯卡族群

鉅亨網2018/03/12 14:37
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台股今 (12) 日受惠蘋果股價創高，盤勢由半導體及蘋概族群領軍，台積電持續走高，矽晶圓跟進強攻，鴻海也因為 FII 通過 A 股掛牌審議，釋股收益可期，買盤提前卡位，金融股也續由新光金帶頭，儘管顯卡族群持續拉回，盤勢依然強勢走高，盤中一度大漲 150 點，終場上漲 137.28 點，以 11002.1 點作收，成交值 1398.45 億元。

以中小型股為主的櫃買市場也同樣開高震盪，終場上漲 1.55 點，以 152.24 點作收，成交值 389.59 億元。

台股類股呈現漲多於跌，其中漲幅最高的是水泥類股，漲幅達 2.5%，其他電子、油電燃氣、金融等漲幅均超過 2%，塑膠、橡膠、其他類、光電、造紙、半導體、食品、航運等也漲逾 1%，建材造紙、電腦設備、鋼鐵、貿易百貨、電子零組件、紡纖、資訊服務、電器電纜、汽車、電子通路、電機機械、化學、化學生醫、生醫等也均收紅。

至於下跌類股則僅有玻陶、觀光、通信網路等。

台股今天由電子權值股強勢反彈，其中台積電日線連續拉出第 3 根紅 K，穩穩沿著 5 日線走揚，至於矽晶圓族群則緊緊跟著台積電走揚，環球晶也穩守 5 日線，嘉晶、合晶、中美晶也同步走高。

至於鴻海集團則因為子公司通過 A 股掛牌審議，轉投資收益可期，母公司鴻海跳空上漲攻克季線，天鈺、GIS-KY、臻鼎 - KY、鴻準、榮創、台揚、亞太電等鴻家軍同步收紅。

股王大立光也是跳空站上 4000 元整數大關，不過股價陷入高檔震盪，新鉅科、佳凌、聯一光、揚明光等也均收紅。

蘋概股則由穩懋及明安漲停帶頭，緯創、谷崧、新日興、欣興、TPK-KY、可成、仁寶、廣達、日月光、國巨、華通等也漲逾 1%。

金融股由金控雙雄國泰金及富邦金領軍，新光金漲逾 6%，兆豐金、元大金、台新金、開發金、中信金、永豐僅等也均上漲超過 1%。

不過顯卡族群則明顯續弱，包括撼訊、青雲、麗臺等亮燈跌停，承啟也跌逾 8%，華擎、安鈦克、技嘉與微星等也均收黑。

分析師林孟漢表示，台股今天終於又攻上 11000 點，其中推動指數走高的還是半導體族群，主要還是因為費城半導體指數上漲，另外金融股也同步穩盤，具有業績題材的類股成為多方指標，如果鴻海集團能夠因為 FII 將掛牌 A 股而續穩，預料指數仍有機會挑戰前波高點 11270 點。

 

 

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