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〈正隆都更惹議〉地主抗議其以小吃大 痛批獲取暴利2

鉅亨網2018/03/12 14:39
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正隆 (1904-TW) 主導位於北市杭州南路、濟南路口一處約 876 坪土地的都市更新案，今 (12) 日遭抗議以小吃大，且獲取暴利，估計獲利超過 20 億元。

位於北市杭州南路、濟南路口一處約 876 坪的土地都更案，其中，台北市的市有地約占 65%，但市府卻在 2006 年前市長馬英九任內簽核「不主導都更」，由地主之一的正隆取得建案主導權。

該都更案的一名陳姓地主今天召開記者會抗議表示，杭州南路濟南路口 876 坪商二特都更案，正隆紙業以小吃大，估計獲利超過 20 億元，以 4.2 坪吃掉市府持有 6 成土地，取得開發主導權。

該名陳姓地主也表示，2006 年 10 月台北市政府在都更新法公告前火速批准此案，甚至為了這個都更案，在 2013 年違法通過樹木保護移植計畫，草率地同意移植百年榕樹，並允許修剪超過 1/3，「等於對百年老榕樹賜死」。

陳姓地主進一步指出，正隆趁今年農曆過年前，偷偷展開超大幅度的修剪，當時並無文化局在場監督，對照先前遮蔽半天的濃密度，老榕樹的地主和地方居民不捨百年老榕樹遭受如此對待。

陳姓地主甚至質疑，日前衛生紙漲價導致搶購風潮，其實造紙業的空氣污染也是地方長期民怨，正隆紙業在 2014 年至 2017 年間共被開罰將近 5000 萬元，他說：「正隆為台灣五家主要衛生紙供應商的首惡，為何正隆紙業屢罰不怕，難道是近年陸續在台北幾處都更案所累積的暴利做靠山？」對此正隆澄清表示都更案絕無暴利。

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台股盤後－台積電鴻海攻克季...〈正隆都更惹議〉依都更毛利...

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