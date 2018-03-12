〈正隆都更惹議〉地主抗議其以小吃大 痛批獲取暴利2

正隆 (1904-TW) 主導位於北市杭州南路、濟南路口一處約 876 坪土地的都市更新案，今 (12) 日遭抗議以小吃大，且獲取暴利，估計獲利超過 20 億元。

位於北市杭州南路、濟南路口一處約 876 坪的土地都更案，其中，台北市的市有地約占 65%，但市府卻在 2006 年前市長馬英九任內簽核「不主導都更」，由地主之一的正隆取得建案主導權。

該都更案的一名陳姓地主今天召開記者會抗議表示，杭州南路濟南路口 876 坪商二特都更案，正隆紙業以小吃大，估計獲利超過 20 億元，以 4.2 坪吃掉市府持有 6 成土地，取得開發主導權。