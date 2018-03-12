川普恐引發貿易戰 雷仲達：景氣添不確定

（中央社記者田裕斌台北12日電）市場年初對於全球景氣一片看好，不過合庫金控董事長雷仲達認為，美國總統川普有意發動貿易戰，讓今年全球景氣不確定性墊高，金融業只能緊盯變化。

雷仲達說，原本他對今年景氣也是偏多看待，但是川普針對鐵、鋁將課徵高額關稅，貿易戰一觸即發，加上全球資本市場都處於高檔，讓不確定性明顯飆高，不過目前對於景氣的影響難有定論，金融業能做的，就是緊盯國際市場變化、適時做出因應。

且美國對外發動貿易戰，若傷害到中國大陸的利益，也要小心中國大陸的反撲。

舉例而言，美國升息雖然對美債殖利率攀升有利，但是若升息腳步太快、太急，反倒會傷害到債券價格，若太早切入會面臨價格變動的風險；具有避險功能的日圓匯率波動，也要密切注意。