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中央社

台灣特色醫療聯盟 客製化開發國際商機

中央社2018/03/12 14:44
中央社 健康 / NOWnews
中央社 健康 / NOWnews

（中央社記者廖禹揚台北12日電）隨台灣醫療照護品質在國際間建立好口碑，國內7家特色專科診所今天籌組「台灣特色醫療聯盟」，將藉外貿協會的國際推廣平台及拓銷活動，以精緻客製化服務搶占國際市場。

大學眼科、禾馨醫療、北投健康管理醫院、紫陽復健科診所、康緹牙科、醫者診所及願麗醫美7家特色專科診所舉行簽約儀式，組「台灣特色醫療聯盟」，將與中華民國對外貿易發展協會合作，開發海外客群。

出席見證聯盟成立的外貿協會秘書長葉明水表示，從過去到目前為止，台灣已有15家醫療機構通過全球醫界公認可信度最高的美國JCI國際醫療認證，顯見醫療照護技術品質獲國際肯定，逐漸建立口碑。

據外貿協會新聞稿指出，衛生福利部統計，去年共有30萬5600多名外籍人士到台灣治療疾病、健康檢查及醫美等醫療服務；葉明水說，隨台灣醫療機構朝大型化發展，大量病患湧入，醫院的醫療照護逐漸無法滿足精緻及客製化需求，「台灣特色醫療聯盟」成立正好補足這缺口。

葉明水表示，外貿協會將透過國內、外推廣平台及活動協助業者，如22日的2018全球供應鏈採購夥伴大會將邀潛力合作夥伴及轉介平台到台灣洽談，今年預計在新南向國家舉辦的5場台灣形象展中，都將設有健康醫療館，以開發中國大陸及東南亞鄰近國家市場。

願麗醫美總經理李宥辰表示，醫美相關業者本身也有合作，而這次組成聯盟的7家專科診所分別做為不同科別代表，包括眼科、牙科、復健與醫美等，可作為整合各特色專科業者平台，做大台灣客製化、精緻服務特色，與他國醫療服務區別化。

從西元2004年開始促成醫療業者跨領域合作的台灣特色聯盟執行長王炳龍表示，藉聯盟成立，希望透過定期聚會、交流與經驗交換更具體合作，共同開發海外客群。（編輯：李明宗）1070312

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