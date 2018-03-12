防中小企業遭拖欠貨款 余宛如將提案立專法

余宛如說，行政院長賴清德上任後，提出一系列扶植創新產業的政策，但其實企業間現金流、中小企業面臨貨款拖欠的問題，才是需要面對的嚴肅議題，否則將導致中小企業財務週轉失靈，讓新創、青年創業易生難養。

民主進步黨立法委員余宛如今天在立法院舉行記者會時表示，中小企業經常面臨貨款遭遲延支付的問題，最長拖欠9個月，甚至有部分企業蓄意惡意拖欠，等到中小企業週轉困難時，再伺機低價收購；而政府公部門也常拖欠中小企業貨款，主要是遲遲不驗收。

（中央社記者陳俊華台北12日電）民進黨立委余宛如今天說，台灣的中小企業占比高達97%，卻經常面臨拖欠貨款問題，她將提案制定企業公平交易條例，規範企業間交易貨款，一般不超過30天、最長60天內支付。

余宛如表示，公平交易委員會曾在2010年9月制定行政命令「大企業對中小企業價金給付案件之處理原則」，中小企業向大企業請求給付後3個月內，大企業未進行調整或雙方協商未果者，在提出檢舉後，將個案調查處理；但受害人深怕遭報復而不敢檢舉，效果不佳。

她說，美國、歐盟、日本、韓國都已立專法規範，貨款必須在30或60天內支付，保護中小企業財務週轉；她將提出企業公平交易條例草案，在一開始把所有交易規範清楚，各行各業的貨款應在60天內支付，包括中小企業對大企業、公部門、中小企業之間，免於事後追究。

余宛如表示，專法屬性為特別法，位階高於民法等普通法及行政命令，效力較強，主管機關則明定為公平會，擁有處分權，經濟部中小企業處則協助調查，「制定相關專法的需求已無疑義、勢在必行」。

出席記者會的經濟部中小企業處副處長蘇文玲說，很多中小企業都碰到貨款拖欠的問題，但不敢拿到檯面上來講，因為擔心因此得罪買方，影響後續訂單，不得不把事情吞下來；若能制定適合中小企業發展的法規，經濟部予以尊重和支持。（編輯：林孟汝）1070312