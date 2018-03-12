外媒：習近平拿周恩來做榜樣 提醒李克強效忠

分析說，由於中共總書記和軍委主席原本就無任期限制，修憲後，現任總書記、軍委主席和中國國家主席習近平將可不受限地持續擔任這三項職務，成為終身「三位一體」的最高領導人。

（中央社台北12日電）外媒分析，中國修憲後可終身擔任「三位一體」領導人的習近平日前罕見高調紀念已故總理周恩來，此舉意在提醒現任總理李克強等中共高官，要如同周恩來當年那樣識時務地效忠最高領導人。

美聯社表示，習近平大權在握，意味著名義上的中共第二號人物、國務院總理李克強的進一步被邊緣化。

報導提到，中國第13屆全國人民代表大會第一次會議5日揭幕時，李克強雖照例上台施政報告，但外界關注的卻是為習近平迅速鞏固權力立下汗馬功勞的前中共中央紀律檢查委員會書記王岐山。

據報導，李克強報告一結束，中國國務院副總理劉延東就第一個站起來走向王岐山，而剛自中央軍委副主席退下的范長龍還向王岐山敬了一個軍禮。

報導說，李克強應該可保住總理寶座，但許多方面早已大權旁落。習近平一方面設立了全面深化改革小組、中央財經領導小組等各類小組，並自任組長；另一方面，他的首席財經幕僚劉鶴預計接任國務院副總理，成為習近平經濟政策的執行者。

就在中國召開全國人大和全國政協「兩會」前，李克強的大秘、前國務委員兼國務院秘書長楊晶因嚴重違紀遭處以留黨察看一年、行政撤職，級職從副國級降為正部長級。

此外，習近平本月初還罕見地高規格紀念已故領導人毛澤東時期的總理周恩來。分析認為，這是在提醒李克強等中共高官，要如同周恩來當年效忠一人獨大的毛澤東，識時務地效忠習近平。（編輯：周慧盈/馮昭）1070312