悲傷！幫男友預付半年房租及押金　他卻帶妹子回家

日前有網友分享，閨蜜與前男友一起租屋，主要給男方住，自己星期六、日才會去，兩人共同分擔一個月 10,000 元房租。因考量男方還是學生，自己已在工作賺錢，就幫男方預繳了一年房租與 20,000 元押金，不料半年後男方提出分手，還無縫接軌迅速結交新歡，甚至帶新女友回家住，讓閨蜜憤而想要回預繳的房租與押金。

女網友在 PTT 代閨蜜 PO 文指出，男方提議要找月租 10,000 元的房子住好一點，女方負責一半，已預繳一年，但讓人尷尬的是，在一起半年男方就提分手，且女方在分手一周內返回拿私人物品時，發現男方房裡已有新女友的東西，讓她感到非常難過又生氣，並思考是否應要回預繳的房租及 20,000 元押金，而男方則裝死完全沒提要還房租，直接人間蒸發。