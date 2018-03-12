悲傷！幫男友預付半年房租及押金　他卻帶妹子回家

日前有網友分享，閨蜜與前男友一起租屋，主要給男方住，自己星期六、日才會去，兩人共同分擔一個月 10,000 元房租。因考量男方還是學生，自己已在工作賺錢，就幫男方預繳了一年房租與 20,000 元押金，不料半年後男方提出分手，還無縫接軌迅速結交新歡，甚至帶新女友回家住，讓閨蜜憤而想要回預繳的房租與押金。
女網友在 PTT 代閨蜜 PO 文指出，男方提議要找月租 10,000 元的房子住好一點，女方負責一半，已預繳一年，但讓人尷尬的是，在一起半年男方就提分手，且女方在分手一周內返回拿私人物品時，發現男方房裡已有新女友的東西，讓她感到非常難過又生氣，並思考是否應要回預繳的房租及 20,000 元押金，而男方則裝死完全沒提要還房租，直接人間蒸發。
原 PO 透露，閨蜜花在男生身上與前半年「半同居」的錢都沒打算要回，但房租屬於預付，等於未來繼續幫男方繳半年的房租與 20,000 元押金，朋友都認為應該把錢拿回，不要讓前男友與現任新歡住免錢還樂逍遙。他還詢問網友「如果您是女生？您會要回嗎？會在意別人說小氣嗎？ 如果您是男生？您會要回嗎？會在意別人說小氣嗎？ 」
網友看了則紛紛回應：「拿啊 幫他繳未來的房租 還讓他跟別的女人同居 傻了是不是」、「男女對調也一樣 憑什麼要男生付」、「要住就自己付錢 厚顏無恥」、「如果女方想息事寧人你們這些朋友就不要一頭熱了啦」、「今天如果是女生和新男生同居還叫前男友付錢 你覺得這樣是對的嗎？？」「想投機、如果對方沒要就賺到的心態吧…」。