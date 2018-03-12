NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈反霸凌　明道大學正妹彩繪大象繪本因為這　國泰估央行最快第2季升息跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
生活

悲傷！幫男友預付半年房租及押金　他卻帶妹子回家

生活中心／綜合報導2018/03/12 15:51
▲女網友幫男友預付半年房租和押金兩萬，男友卻帶妹子回家。（示意圖／pixabay）
▲女網友幫男友預付半年房租和押金兩萬，男友卻帶妹子回家。（示意圖／pixabay）

日前有網友分享，閨蜜與前男友一起租屋，主要給男方住，自己星期六、日才會去，兩人共同分擔一個月 10,000 元房租。因考量男方還是學生，自己已在工作賺錢，就幫男方預繳了一年房租與 20,000 元押金，不料半年後男方提出分手，還無縫接軌迅速結交新歡，甚至帶新女友回家住，讓閨蜜憤而想要回預繳的房租與押金。

女網友在 PTT 代閨蜜 PO 文指出，男方提議要找月租 10,000 元的房子住好一點，女方負責一半，已預繳一年，但讓人尷尬的是，在一起半年男方就提分手，且女方在分手一周內返回拿私人物品時，發現男方房裡已有新女友的東西，讓她感到非常難過又生氣，並思考是否應要回預繳的房租及 20,000 元押金，而男方則裝死完全沒提要還房租，直接人間蒸發。

原 PO 透露，閨蜜花在男生身上與前半年「半同居」的錢都沒打算要回，但房租屬於預付，等於未來繼續幫男方繳半年的房租與 20,000 元押金，朋友都認為應該把錢拿回，不要讓前男友與現任新歡住免錢還樂逍遙。他還詢問網友「如果您是女生？您會要回嗎？會在意別人說小氣嗎？ 如果您是男生？您會要回嗎？會在意別人說小氣嗎？ 」

網友看了則紛紛回應：「拿啊 幫他繳未來的房租 還讓他跟別的女人同居 傻了是不是」、「男女對調也一樣 憑什麼要男生付」、「要住就自己付錢 厚顏無恥」、「如果女方想息事寧人你們這些朋友就不要一頭熱了啦」、「今天如果是女生和新男生同居還叫前男友付錢 你覺得這樣是對的嗎？？」「想投機、如果對方沒要就賺到的心態吧…」。

關鍵字小氣分手同居租屋男友房租
離台北市區半小時　內湖草莓季登場「婚宴蟑螂」蠢蠢欲動？還想搶捧花

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan