老齡化＋收入增 中國醫藥市場規模擴大 全球藥企搶佔

據《日本經濟新聞網》3 月 6 日的報導，由於上市時間縮短有助於削減成本，各大藥企紛紛採取行動。英國阿斯利康 (AstraZeneca)(AZN-UK)2017 年在華獲得了肺癌治療藥「Tagrisso」(泰瑞沙) 的銷售許可。英國葛蘭素史克 (Glaxo Smith Kline)(GSK-UK) 則開始在中國銷售全球年銷售額達 3500 億日元 (約合 208.5 億人民幣) 的抗愛滋病 (HIV) 藥物。

中國是全球第 2 大醫藥品市場，在新藥放寬限制，從開發到獲得銷售許可的時間可縮短 1 年以上，規模料將進一步擴大。而圍繞因老齡化和收入增加推動高價藥需求增長，世界各大藥企的爭奪戰愈發激烈。

英國阿斯利康股價

美國百時美施貴寶 (Bristol-Myers Squibb)(BNY-US) 與日本小野藥品 (4528-JP) 共同開發的肺癌藥「Opdivo」已提出銷售申請，預計 2018 年內將上市。

其他藥企方面，衛材的肝癌治療藥「Lenvima」已向相關部門提出銷售申請。安斯泰來製藥 (Astellas Pharma)(4503-JP) 則正在為主打藥品前列腺癌治療藥「Enzalutamide」的上市做準備。

據美國諮詢公司 IQVIA 統計，2016 年中國醫藥品市場規模為 1167 億美元。僅次於美國，位居全球第 2。預計到 2021 年最大將增長近 5 成，擴大至 1700 億美元。

參考消息網援引該報導指出，其背景是中國社會人口老齡化進程的加速。2017 年，中國 60 歲以上老年人口比 2016 年增加約 1000 萬，達 2.41 億人。約為日本總人口的 2 倍。

中國居民的收入也普遍提高。據相關調查顯示，家庭月收入超過 1.2 萬元人民幣的人群，到 2021 年預計增至 2016 年的 2 倍，達 1 億家庭。有能力負擔高額藥費的患者有所增加。

另外，在目前中國的醫藥品市場，利用專利過期成分製造的價格低廉的「仿製藥」被認為占主流，而新藥 (原研藥) 僅占 2-3 成。今後預計有利於治療癌症和肝炎的高端且高價新藥的比例將會提高。

各大藥企正不斷強化在中國的基地。阿斯利康 2017 年 11 月宣佈成立了開發癌症及迴圈器官疾病治療藥的合資公司。瑞士的諾華 (Novartis) 已在上海成立繼美國和瑞士之後的研發中心。