全家董座圓夢 開店中店賣韓式炸雞

瞄準近5年超商鮮食業務強勢成長趨勢，看好現做料理的剛性需求，加上台灣人對「鹹酥雞」的喜好，以及韓流發燒帶動的韓式炸雞風潮，全家今天宣布攜手韓國GENESIS旗下bb.q合作，歷時1年磨合與溝通，導入全新現做調理複合店型「韓式炸雞店中店」，首店位於新北市全家板農店、第2店新北市新店的慶民店也將於近期開幕，後續將瞄準交通便利、上班族與學生聚集的商圈再繼續開出。

全家總經理薛東都說，董事長葉榮廷喜歡吃鹹酥雞，一直有「炸雞夢」，希望能在便利商店賣出多汁美味的炸雞，過去也多次在店內試賣現做炸雞，但關鍵原物料、製作流程等，美味細節難掌握，去年董事長親自出馬直奔韓國首爾，說服GENESIS，以全球唯一的便利商店複合店形式開店。

GENESIS在1995年成立首家韓式炸雞餐廳bb.qCHICKEN，是韓國店數最多的炸雞連鎖店，2003年開始海外拓點，目前共跨20個國家，全球總店數約3350店，更在韓國京畿道麗川設立「炸雞大學」

2015年全家展開「複合店」策略，陸續與大樹藥局、天和鮮物、吉野家等夥伴展開策略合作，旗下3000多個門市已有5萬多個座位區，將發揮「座位經濟」優勢。

全家不停開發新店型，除了超市型外，異業合作有兩種模式，包括複合店與店中店(雙櫃檯)，目前攜手大樹藥局的複合店有9家、天和鮮物複合店有5家，吉野家店中店有2家、bb.q炸雞店中店也將開出2家，新店型的銷售商品，以及「併買效應」，將帶動2成以上的營收成長。

另外，由於操作與銷售方式是「現點現做」，便利店人員的勞務量是否會大幅增加，甚至造成負擔？全家說明，炸雞是專人專職，也有不同制服，預估一個班將增加3到4名人力，營業時間是早上11時到晚上10時。(編輯：趙蔚蘭)1070312