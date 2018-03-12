自由車環台賽桃園市站開跑　走山走海最具挑戰

鄭文燦出席「2018國際自由車環台公路大賽-桃園市站」開幕時表示，今（107）年環台自由車賽有來自30個國家共20支隊伍的120位菁英選手參賽，全程119.95公里，經過山線、海線、城市和鄉村，各自具有不同風貌，希望透過這項賽事讓大家看見桃園，祝福每位選手都能在桃園拚出好成績。

鄭文燦說，國際自由車環台公路大賽第二站在桃園市，包括3段各具特色的路段。第一段是海線，行經61號快速道路，目前已通車至永安交流道，也是台灣風車最多的地方，可與風車競速，是速度的考驗。第二段是平原段，自新屋農博基地到中壢，行經桃園農村，為衝刺力的考驗。第三段是登山段，為龍潭大溪至復興的山線，經過石門水庫、桃園茶鄉及原住民族泰雅部落，是持久力和耐力的考驗。這3段考驗，不僅皆具挑戰，也能夠展現桃園特色。

開幕式之後，鄭文燦率隊領騎，才一出發希望基金會董事長紀政的自行車就偏斜撞上她身旁的中華民國自由車協會秘書長李開志。飛躍的羚羊(紀政)尷尬起身趕忙重回跑道，成為這次開幕式的小插曲。

警察局亦針對賽事做出交通規劃，藉由沿線交管，讓選手安全而快速通過，並讓交通衝擊減至最小。