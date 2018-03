〈永豐金法說〉現金股利配息率拉到6成創高 IT資本

在資產品質部分,金控資本適足率(CAR)130%,銀行資本適足率(BIS)15.26%、第一類資本適足率 13.24%,逾放比 0.3%、備抵呆帳覆蓋率 482%、放款覆蓋率 1.43%。

朱士廷說,擔任永豐金總座剛滿 2 個月,永豐金在市場上是以銀行、證券為主體的中小型金控,未來要發揮金控「艦隊」的功能,讓子公司手牽手一起努力,才有機會跟大型金控競爭。

針對股利政策,永豐金代理財務長許如玫表示,近幾年現金股利配息率逐步提高,從 2014 年的 20%,到了去年 50%,今年可望進一步拉高現金股利比重。

朱士廷進一步表示,由於金控資本適足率穩健,現金股利配息率今年可望拉高到達 6 成;法人估算,以股利發放率 8 成估計,今年永豐金可能配發股利 0.65 元,若現金股利配息率拉到 6 成,每股擬配現金股息約 0.39 元,其餘股票股利則約 0.25 元。

朱士廷認為,今年全球經濟的灰犀牛、黑天鵝不會少,不過對於整體景氣仍審慎樂觀,在景氣行情推動下,自然可受惠景氣行情。

而永豐金今年的策略,朱士廷表示,永豐金今年將朝「監督管理」、「策略領導」及「綜效發揮」三大面向執行。在監督管理方面,2017 年經過資誠外部顧問全面體檢後,有五大行動方案持續展開,已於 2 月董事會通過四大守則 (「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」、「公司治理守則」、「道德行為準則」) 並預計於今年 3 月設立「誠信經營委員會」及「永續發展委員會」,以實際行動展現提升公司治理、永續經營的決心。

此外,將強化第三道防線,落實風險導向內部稽核制度,永豐銀行將進行各項內部建置與準備,適時向金管會申請實施風險導向的內部稽核制度,以聚焦重要風險,加強查核深度。

未來並將持續子孫公司之清理、整併工作,金控集團公司家數在 2017 上半年為 37 家,目前子孫公司已降至 31 家,未來將持續檢討,裁撤不必要的子孫公司,以提升資訊透明度及管理效度。

擴大 IT 基礎建設投資、發展數位金融

在策略領導方面,將著重在擴大 IT 基礎投資、發展數位金融兩大方向。永豐金今年度 IT 資本支出預計 15 億元較去年成長近 8 成,其中基礎建設投資約佔 52%、數位金融軟體投資約佔 40%,目前已完成「數位發展 IT 基礎建設藍圖」,未來將在此藍圖基礎下,確保永豐的 IT 建設能支持金融創新、業務發展與人才培育。

在數位金融方面,永豐金控表示,將配合政府「金融科技創新及監理沙盒法案」,持續發展外部策略合作,創新商業模式,並全面檢視既有客戶數位流程、優化客戶體驗、改善數位流程及商品。



