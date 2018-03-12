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〈永豐金法說〉現金股利配息率拉到6成創高 IT資本

鉅亨網2018/03/12 15:06
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永豐金控 (2890-TW) 今 (12) 日召開法說會，為新任總經理朱士廷上任後第一場處女秀，朱士廷表示，由於金控資本適足率穩健，今年永豐金現金股利配息率可望拉高到 6 成，創新高。展望今年，永豐金將擴大 IT 資本支出 15 億元，衝刺數位金融。

永豐金去年稅後純益 89.95 億元、年增 9%、每股稅後純益 (EPS) 為 0.81 元，股東權益報酬率 (ROE)6.61%、資產報酬率 (ROA)0.55%，金控資本適足率 (CAR)130%、銀行資本適足率 (BIS)15.26%、第一類資本適足率 13.24%，銀行逾放比 0.3%、備抵呆帳覆蓋率 482%、放款覆蓋率 1.43%。

在資產品質部分，金控資本適足率（CAR）130%，銀行資本適足率（BIS）15.26%、第一類資本適足率 13.24%，逾放比 0.3%、備抵呆帳覆蓋率 482%、放款覆蓋率 1.43%。

朱士廷說，擔任永豐金總座剛滿 2 個月，永豐金在市場上是以銀行、證券為主體的中小型金控，未來要發揮金控「艦隊」的功能，讓子公司手牽手一起努力，才有機會跟大型金控競爭。
針對股利政策，永豐金代理財務長許如玫表示，近幾年現金股利配息率逐步提高，從 2014 年的 20%，到了去年 50%，今年可望進一步拉高現金股利比重。

朱士廷進一步表示，由於金控資本適足率穩健，現金股利配息率今年可望拉高到達 6 成；法人估算，以股利發放率 8 成估計，今年永豐金可能配發股利 0.65 元，若現金股利配息率拉到 6 成，每股擬配現金股息約 0.39 元，其餘股票股利則約 0.25 元。

朱士廷認為，今年全球經濟的灰犀牛、黑天鵝不會少，不過對於整體景氣仍審慎樂觀，在景氣行情推動下，自然可受惠景氣行情。

而永豐金今年的策略，朱士廷表示，永豐金今年將朝「監督管理」、「策略領導」及「綜效發揮」三大面向執行。在監督管理方面，2017 年經過資誠外部顧問全面體檢後，有五大行動方案持續展開，已於 2 月董事會通過四大守則 (「企業社會責任守則」、「誠信經營守則」、「公司治理守則」、「道德行為準則」) 並預計於今年 3 月設立「誠信經營委員會」及「永續發展委員會」，以實際行動展現提升公司治理、永續經營的決心。

此外，將強化第三道防線，落實風險導向內部稽核制度，永豐銀行將進行各項內部建置與準備，適時向金管會申請實施風險導向的內部稽核制度，以聚焦重要風險，加強查核深度。

未來並將持續子孫公司之清理、整併工作，金控集團公司家數在 2017 上半年為 37 家，目前子孫公司已降至 31 家，未來將持續檢討，裁撤不必要的子孫公司，以提升資訊透明度及管理效度。

擴大 IT 基礎建設投資、發展數位金融

在策略領導方面，將著重在擴大 IT 基礎投資、發展數位金融兩大方向。永豐金今年度 IT 資本支出預計 15 億元較去年成長近 8 成，其中基礎建設投資約佔 52%、數位金融軟體投資約佔 40%，目前已完成「數位發展 IT 基礎建設藍圖」，未來將在此藍圖基礎下，確保永豐的 IT 建設能支持金融創新、業務發展與人才培育。

在數位金融方面，永豐金控表示，將配合政府「金融科技創新及監理沙盒法案」，持續發展外部策略合作，創新商業模式，並全面檢視既有客戶數位流程、優化客戶體驗、改善數位流程及商品。
 

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