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北韓擊落美軍偵察機　險爆發第二次韓戰

記者呂烱昌／綜合報導2018/03/12 16:02
▲為了嚇阻北韓，美國再度在西太平洋部署B-52H戰略轟炸機。（圖／美國空軍）
▲為了嚇阻北韓，美國再度在西太平洋部署B-52H戰略轟炸機。（圖／美國空軍）

美國總統川普將在 5 月底之前與北韓領導人金正恩會面，這場歷史性見面有望化解北韓核問題，為舒緩朝鮮半島危機露出一絲曙光。在近半個世紀前，北韓戰機擊落美軍偵察機，曾差一點爆發第二次韓戰，甚至是核戰，所幸最後雙方克制動武念頭，沒爆發戰爭。

根據美國「國家利益」( National Interest )期刊網站報導，1969 年 4 月 15 日，一架美國海軍 EC-121 偵察機從日本厚木基地起飛，飛往朝鮮半島海岸執行蒐集電子參數任務。這架電偵機無線電代號「深海129」( Deep Sea 129 )，沿著順時針方向在朝鮮半島海岸上空飛行。

在空中執行 4 個半小時任務後，北韓派出 2 架米格17( MiG-17 )戰機攔截，之後「深海129」雷達訊號就消失。這架偵察機判定遭到北韓擊落，機上 31 人全部罹難，包括海軍陸戰隊與海軍軍人。美國與蘇聯都派出軍艦前往軍機被擊落海域，搜尋遺體與殘骸。

美國宣稱，北韓擊落美軍機的地點距離北韓海岸超過 50 海里，遠超北韓 12 海里的領海範圍，因此「北韓是在公海上空擊落美軍飛機」。面對美軍偵察機遭擊落，美國國會相當憤怒，眾議院軍事委員會表示應該要對北韓採取報復行動，甚至動用核武也在所不惜。美軍也派出小鷹號、企業號、遊騎兵號與大黃蜂等 4 艘航空母艦前往朝鮮半島待命，對北韓報復行動一觸即發。

美軍的另一個報復選項是出動B-52轟炸機，美軍當時在關島與台灣清泉崗基地部署有B-52轟炸機用來轟炸北越，美軍也打算用 B-52 來轟炸北韓軍事目標。同時美軍 F-4D 戰機也準備好 B-61 核子炸彈，準備對北韓發動攻擊。

最後，美國尼克森選擇放棄動武，避免衝突升級，在越南之外另打一場戰爭，但是此舉也讓他被認為是懦夫。雖然美軍之後繼續出動偵察機前往朝鮮半島上空偵察，但是會由戰機護衛，以確保安全。


▲美國航空迷收藏的前蘇聯製米格17( MiG-17 )戰機。（圖／達志影像 ／美聯社）

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