金融市場波動 國際清算銀行：不需驚慌

國際清算銀行貨幣和經濟部門主管柏瑞歐（Claudio Borio）說，「波動再次上演」，但他也說，從某種程度來說甚至是「健康」的表現。

法新社報導，有「央行中的央行」之稱的國際清算銀行在季度報告中說，全球股市今年開始表現強勁，尤其是華爾街（Wall Street），屢創新高紀錄，引發各界關注，但接著進入嚴苛的向下修正階段。

（中央社蘇黎世11日綜合外電報導）國際清算銀行（BIS）今天表示，金融市場再次出現波動，不過各國央行不需為任何突然的動盪和顛簸感到驚慌。目前，各國正逐漸鬆綁因應金融危機採取的應對措施。

他主張，「在市場上，沒多少情況比永久平靜假象還要狡詐」，因為這鼓勵投資人冒險，最終面臨更大且更具破壞性的損失。

各國央行先前為緩和2008金融危機引發的餘波，推出一連串前所未見的緊急措施，保護各經濟體。如今他們面臨的棘手問題，就是如何在不危及經濟成長的情況下，逐步撤銷這些政策。

這些危機因應措施包括創歷史新低的利率和稱為量化寬鬆的資產買入計畫，以確保讓現金持續流入金融系統。

柏瑞歐說：「金融市場和全球經濟正在未知的水域航行。」

他說：「經歷長時間的不尋常低利率和融通性貨幣政策，期盼市場不會出現進一步變化是不切實際的想法。市場搖擺不定不可能不會再次出現。」

柏瑞歐說，央行「必須在正常化政策間取得平衡，尤其是增加周旋的餘地，一方面應對下一次衰退，一方面避免不必要的脫離擴張。這條路線狹窄難行」。

他說，美國總統川普主張貿易保護主義，將使情況變得更加複雜。

柏瑞歐說說：「行走在這條道路上需要很多技巧和判斷力，當然也需要一些運氣。不過決策者不需擔心這類波動。沿著正常化的道路前進，有些波動或許不是壞事。」（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1070312