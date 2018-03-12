聯邦法院裁決：加密貨幣為商品 價格操縱者可因此入獄

CFTC 認為他們有權對加密貨幣進行監管，並指控被告 Patrick McDonnell 及其公司 Coin Drop Markets 進行欺詐，涉及操控加密貨幣交易和挪用投資者資金。辯護方則認為 CFTC 無權起訴，因為它無權管理加密貨幣。

美國聯邦法官 Jack Weinstein 在上週裁決，虛擬貨幣為商品，CFTC 可針對價格操縱以及詐欺等行為，對其進行監管。

美國最大的律師事務所之一，世達律師事務所分析：



美國商品期貨交易委員會向法院要求，對虛擬貨幣市場有詐欺行為者提出初步禁制令，法官 Jack Weinstein 在允許其請求後，指出「在國會進一步釐清這件事前」，CFTC 和其他州以及聯邦行政機構、民事和刑事法院事，擁有「並行權力」。



法院面臨的主要問題是 CFTC 是否有權根據商品交易法起訴被告，為了解決這個問題，法院必須確定（1）虛擬貨幣是否為商品，並可以由 CFTC 進行管制，以及（2）商品交易法允許 CFTC 對不直接涉及期貨的商品有關的欺詐行為進行管轄。



法院以肯定的方式回答了這兩個問題，並且認為 CFTC 可以在虛擬貨幣現貨市場中，對進行欺詐和操縱者進行索賠。



首先，法院認定，虛擬貨幣為在市場上，以一致的品質和價值所交換的「貨物」。因此，法院認為它們「落在商品的通用定義之內」，以及商品交易法的廣義定義。



其次，法院認為，商品交易法授予 CFTC 執法權力，可針對在衍生商品市場和現貨市場的欺詐或操縱行為進行規範。CFTC 對衍生商品市場並不能進行全面監管，法院解釋說，CFTC 在現貨市場上的執法權限僅限於「操縱或欺詐」。