聯邦法院裁決：加密貨幣為商品 價格操縱者可因此入獄

加密貨幣種類之多，而人為操縱更是價格大起大落原因之一，但未來此情況可望改善，美國聯邦法官裁決，根據商品交易法，加密貨幣屬於商品的一種，因此受限於美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 的反欺詐和反操縱法規範，操縱價格者可因此入獄。
從 2015 年起，CFTC 開始嚴厲打擊未經註冊，即從事加密貨幣衍生商品交易的公司，並且認定加密貨幣為商品，因此隸屬其監管轄區。然後，它命令比特幣期權交易平台 Coinflip 及其執行長停止交易，因為他們違反 CFTC 的規定，並對其提起告訴。
CFTC 認為他們有權對加密貨幣進行監管，並指控被告 Patrick McDonnell 及其公司 Coin Drop Markets 進行欺詐，涉及操控加密貨幣交易和挪用投資者資金。辯護方則認為 CFTC 無權起訴，因為它無權管理加密貨幣。
美國聯邦法官 Jack Weinstein 在上週裁決，虛擬貨幣為商品，CFTC 可針對價格操縱以及詐欺等行為，對其進行監管。
更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
美國最大的律師事務所之一，世達律師事務所分析：
美國商品期貨交易委員會向法院要求，對虛擬貨幣市場有詐欺行為者提出初步禁制令，法官 Jack Weinstein 在允許其請求後，指出「在國會進一步釐清這件事前」，CFTC 和其他州以及聯邦行政機構、民事和刑事法院事，擁有「並行權力」。
法院面臨的主要問題是 CFTC 是否有權根據商品交易法起訴被告，為了解決這個問題，法院必須確定（1）虛擬貨幣是否為商品，並可以由 CFTC 進行管制，以及（2）商品交易法允許 CFTC 對不直接涉及期貨的商品有關的欺詐行為進行管轄。
法院以肯定的方式回答了這兩個問題，並且認為 CFTC 可以在虛擬貨幣現貨市場中，對進行欺詐和操縱者進行索賠。
首先，法院認定，虛擬貨幣為在市場上，以一致的品質和價值所交換的「貨物」。因此，法院認為它們「落在商品的通用定義之內」，以及商品交易法的廣義定義。
其次，法院認為，商品交易法授予 CFTC 執法權力，可針對在衍生商品市場和現貨市場的欺詐或操縱行為進行規範。CFTC 對衍生商品市場並不能進行全面監管，法院解釋說，CFTC 在現貨市場上的執法權限僅限於「操縱或欺詐」。