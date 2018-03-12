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政治

唐鳳數位外交　赴教廷談台灣民主價值

記者江昱逵／台北報導2018/03/12 15:22
▲政務委員唐鳳10日應邀出席教廷主辦的一場人工智慧研討會，並在會中暢談台灣民主的價值。（圖／唐鳳辦公室提供）
▲政務委員唐鳳10日應邀出席教廷主辦的一場人工智慧研討會，並在會中暢談台灣民主的價值。（圖／唐鳳辦公室提供）

政務委員唐鳳10日出席教廷及聯合國周邊組織共同主辦的人工智慧研討會，以「未來民主的故事」為主題，開場投影銀幕秀出總統蔡英文的照片，並介紹數位科技對台灣民主的幫助，她演講時手持的iPad，背面還貼上大大的中華民國與梵蒂岡國旗，相當搶眼。

唐鳳去年底用數位機器人參加聯合國的網路治理論壇，上月也在聯合國人居署主辦的「世界城市論壇」中，分享台灣社會創新趨勢後，日前飛抵教廷出席由教廷宗座科學院(Pontifical Academy of Sciences)及聯合國永續發展方案網絡(UNSDSN)共同主辦舉辦的人工智慧研討會。唐鳳說，這次很感謝外交國組司以及駐梵大使館的安排。

唐指出，她未在會中談論或批評中國，是因為她的主軸是介紹台灣民主化，所以她開頭就從蔡英文的台灣價值談起，至於威權或極權體制作為另一種截然不同的政治模型，大家可以自己去對比和解讀。

唐鳳轉述，會中許多專家憂心科技發達反會使民主開倒車，也對Google、Facebook等大公司表達疑慮，認為這些企業在數位世界掌握過多權力，卻很少被監督。

唐鳳說，相對於上述悲觀論點，主持人說她帶來很多數位促進民主的正面案例，例如台灣主管單位與Uber司機談判，就是運用 vTaiwan的數位平台；另外像台灣設立的「社會創新實驗中心」，則是透過社會企業與跨部會成員的定期視訊會議，幫助政府快速回應民間需求。

此外，唐鳳手持的iPad背面，還貼上有中華民國與梵蒂岡國旗，再度彰顯台灣是主權獨立且民主的國家。

正值中梵傳出即將簽訂主教任命協議的敏感時刻，被問到此行是否也有鞏固邦誼使命，唐鳳笑稱，會議主題本就是她的專業領域，她主要是來貢獻所學，並跟國際專家交換意見。駐教廷大使李世明則在一旁說：「各種互動都有助提升雙邊關係，這就是很好的外交了。」
不過政務委員唐鳳再度打破外交困境，她前天出席教廷及聯合國周邊組織共同主辦的人工智慧研討會上，以「未來民主的故事」為主題，開場投影銀幕秀出總統蔡英文的照片，並打上蔡總統「President Tsai」及台灣價值 「values of Taiwan」字眼的文字，且手持的iPad背面，還貼上有中華民國與梵蒂岡國旗，相當搶眼，同時再度彰顯台灣是主權獨立且民主的國家。

關鍵字唐鳳外交數位教廷蔡英文
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