1280元交通定期票 前交通局長：愈遠愈划算

（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市、新北市共同推出1280元的30日交通定期票，台北市前交通局長羅孝賢予以肯定，表示對住在捷運路線末端如淡水、頂埔等民眾，是一大福音。

羅孝賢現任淡江大學運輸管理系暨運輸科學碩士班專任副教授，他接受中央社訪問表示，新台幣1280元對住在捷運末端者一定划算，當然，很難人人都受惠。若是住在台北市中心，價格則要更低，他認為，可視定期票上路後效果，如捷運、公車營收會不會增加，再決定後續政策。

羅孝賢說，雙北推交通定期票，其實對新北市民眾較利多，尤其住愈遠愈划算，他說，他住在淡水漁人碼頭附近，以他太太為例，每天從淡水站到台北車站來回通勤費要100元，假設一個月上班24天，至少要花2400元，若購買定期票，可省千餘元。