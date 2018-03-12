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中央社

1280元交通定期票 前交通局長：愈遠愈划算

中央社2018/03/12 15:18
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者梁珮綺台北12日電）台北市、新北市共同推出1280元的30日交通定期票，台北市前交通局長羅孝賢予以肯定，表示對住在捷運路線末端如淡水、頂埔等民眾，是一大福音。

羅孝賢現任淡江大學運輸管理系暨運輸科學碩士班專任副教授，他接受中央社訪問表示，新台幣1280元對住在捷運末端者一定划算，當然，很難人人都受惠。若是住在台北市中心，價格則要更低，他認為，可視定期票上路後效果，如捷運、公車營收會不會增加，再決定後續政策。

羅孝賢說，雙北推交通定期票，其實對新北市民眾較利多，尤其住愈遠愈划算，他說，他住在淡水漁人碼頭附近，以他太太為例，每天從淡水站到台北車站來回通勤費要100元，假設一個月上班24天，至少要花2400元，若購買定期票，可省千餘元。

他也坦言，大眾運輸牽涉到公共服務性，很難賺錢，像捷運票價10幾年來沒有調過，持悠遊卡也可打八折，不過，當民眾大眾交通運輸搭乘率增加時，可以量制價，說不定捷運還有減價空間。

台北市長柯文哲、新北市長朱立倫今天宣布，4月16日起推出交通定期票，只要新台幣1280元，30日內可無限次搭乘捷運、雙北公車，以及YouBike前30分鐘免費。（編輯：張銘坤）1070312

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