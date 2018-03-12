推廣動保觀念 中市擬推寵物自然葬專區

台中市農業局長王俊雄今天在市政會議中進行「友善動物城市 打造毛小孩的歡樂天堂」專案報告時指出，台中市去年已達成收容所動物「零撲殺」目標，接下來積極提升毛小孩的環境及飼主教育，除了完成改善南屯動物之家，已連續2年獲得行政院農業委員會全國最優動物收容場所肯定，市府正改建后里動物之家，完工後將成為動物收容、認養及教育的典範。

（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市將打造成為國際的毛小孩友善指標城市，台中市政府今天表示，除訂定寵物屍體處理及寵物生命業管理自治條例外，還將成立寵物環保自然葬專區及發行寵物專屬的旅遊手冊。

在動物臨終關懷方面，王俊雄指出，市府規劃在神岡崇樸園旁設置寵物環保自然葬專區，去年並率先訂定「台中市寵物屍體處理及寵物生命紀念業管理自治條例」；此外，目前也著手訂定「台中市寵物生命紀念業管理辦法」，讓飼主在將寵物屍體交付業者處理時，獲得多一層的保障。

「2018台中世界花卉博覽會」將於今年11月盛大登場，王俊雄說，凡認養動物之家的犬貓，就可獲得花博最早鳥票一張，以鼓勵支持認養的民眾；此外，市府也編輯飼主及毛小孩共遊的大台中旅遊手冊，結合花博及各大景點，為花博行銷，也有助觀光發展。

台中市長林佳龍表示，台中市近年來對於動物保護工作的努力，已獲得政府及民間單位評比肯定。社會文明取決於善待動物，這是對生命的尊重。動物保護工作主要在於宣導推廣、落實犬貓防疫及營造友善動物環境等面向。在動物保護推廣上，學校教育非常重要，市府持續推動學校動物保護教育相關課程、活動，讓動保觀念從校園扎根。（編輯：劉政權）1070312