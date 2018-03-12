中市安居緝毒績效六都第一 林佳龍頒獎

（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市警察局在農曆春節前執行「安居緝毒專案」，績效獲行政院評比為機關組6都第一名，台中市長林佳龍今天在市政會議中頒獎表揚，由市警局長楊源明代表受獎。

為讓市民安心過好年，台中市警察局於農曆年前檢警合作，執行警政署與高等法院檢察署規劃的「安居緝毒專案」，共查獲藏匿在社區大樓中的藥頭59人，其中有42人聲請羈押、34人經法院裁定羈押，羈押率達81%；另外，查獲各級毒品近6000公克，掃毒績效獲評機關組6都第一名，林佳龍對此成果表達讚許。

林佳龍表示，市府去年初成立毒品查緝中心，整合單位資源，有效提升查緝及防制毒品犯罪的能量；在員警的努力之下，不只是這次執行安居緝毒專案績效卓著，根據內政部警政署評核「加強掃蕩毒品工作計畫」的成效，台中市在2016年上、下半年及2017年上半年，成績也都是6都第一。