NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健粉樂 NOW
即時跑馬燈反霸凌　明道大學正妹彩繪大象繪本因為這　國泰估央行最快第2季升息跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
生活

台北市區開車半小時內抵達　內湖草莓季17日登場

記者陳致宇／台北報導2018/03/12 15:43
▲「內湖草莓季」將於 17 日正式登場，參加開幕活動有機會獲得 50 元優惠點券。（圖／記者陳致宇攝）
▲「內湖草莓季」將於 17 日正式登場，參加開幕活動有機會獲得 50 元優惠點券。（圖／記者陳致宇攝）

想體驗採草莓的樂趣不必舟車勞頓，在台北市區就可以享受。每年 12 月至隔年 5 月為台北市內湖區草莓產季， 3 月至 4 月更是盛產期，重頭戲「內湖草莓季」將於本周六 17 日正式登場，當天除了有開幕表演活動外，還有機會獲得 50 元優惠點券。


▲ 3 月至 4 月是內湖草莓盛產期。（圖／記者陳致宇攝）


▲採草莓得先用手掌保護，再用剪刀連蒂頭一起剪下來。（圖／記者陳致宇攝）

台北市產業局表示，開幕當天將安排金翅舞、阿卡貝拉等表演，還有草莓及當季蔬菜競標，上午 9 時於會場服務台將發送 50 元優惠點券給現場民眾，憑券可折抵農園消費。除了採草莓，周邊景點包括碧湖步道、白石湖吊橋、春秋步道、夫妻樹、埤頭、同心池、龍船岩等，很適合踏青郊遊。


▲周邊景點包括碧湖步道、同心池等，都是踏青郊遊好去處。（圖／記者陳致宇攝）

交通方式：

1.搭乘大眾運輸工具

・在台北捷運「內湖站」，由 1 號出口步行至內湖路二段 460 號旁土地公廟（即「碧湖國小」公車站），搭乘「小 2 」公車至「碧山巖」站下車。

・於台北捷運「昆陽站」四號出口處或內湖「湖光市場」站搭「小 3 」公車，往老爺山莊方向，於「大邱田土地公廟」附近下車。

2.自行開車

・由內湖路三段轉碧山路，駛至碧山巖開漳聖王廟入口前方停車場，再以步行方式從白石湖吊橋往同心池方向前行，沿路均有草莓園。

關鍵字內湖草莓交通台北內湖草莓季
傻眼！叫車誤發訊息「我要叫床」幫男友付半年房租　他卻帶妹子回家

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan