台北市區開車半小時內抵達　內湖草莓季17日登場

▲ 3 月至 4 月是內湖草莓盛產期。（圖／記者陳致宇攝）

想體驗採草莓的樂趣不必舟車勞頓，在台北市區就可以享受。每年 12 月至隔年 5 月為台北市內湖區草莓產季， 3 月至 4 月更是盛產期，重頭戲「內湖草莓季」將於本周六（ 17 日）正式登場，當天除了有開幕表演活動外，還有機會獲得 50 元優惠點券。



▲採草莓得先用手掌保護，再用剪刀連蒂頭一起剪下來。（圖／記者陳致宇攝）

台北市產業局表示，開幕當天將安排金翅舞、阿卡貝拉等表演，還有草莓及當季蔬菜競標，上午 9 時於會場服務台將發送 50 元優惠點券給現場民眾，憑券可折抵農園消費。除了採草莓，周邊景點包括碧湖步道、白石湖吊橋、春秋步道、夫妻樹、埤頭、同心池、龍船岩等，很適合踏青郊遊。



▲周邊景點包括碧湖步道、同心池等，都是踏青郊遊好去處。（圖／記者陳致宇攝）

交通方式：

1.搭乘大眾運輸工具

・在台北捷運「內湖站」，由 1 號出口步行至內湖路二段 460 號旁土地公廟（即「碧湖國小」公車站），搭乘「小 2 」公車至「碧山巖」站下車。

・於台北捷運「昆陽站」四號出口處或內湖「湖光市場」站搭「小 3 」公車，往老爺山莊方向，於「大邱田土地公廟」附近下車。

2.自行開車

・由內湖路三段轉碧山路，駛至碧山巖開漳聖王廟入口前方停車場，再以步行方式從白石湖吊橋往同心池方向前行，沿路均有草莓園。