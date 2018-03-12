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中央社

盼北韓釋放父親 美國男學生寄望金川會

中央社2018/03/12 15:28
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社洛杉磯11日綜合外電報導）美國總統川普與北韓領導人金正恩計劃舉行高峰會，這項消息讓加州學生金松燃起希望，他表示，他的父親遭北韓拘禁已將近一年，希望這場會面能讓父親獲釋。

路透社報導，在川普與金正恩強硬措辭、北韓核子及飛彈計畫造成緊張升溫數個月之後，川普8日答應金正恩邀請，預計5月前與他會面。

金東哲（Kim Dong Chul）、金學成（KimHak-Song）、金相德（Kim Sang-Duk）等3名美國人遭到北韓拘禁。北韓過去曾利用美國前總統卡特、柯林頓造訪平壤的時機，釋放其他被拘禁的美國人。

儘管沒有任何跡象顯示，這場計劃中的高峰會能幫助3名美國人重獲自由。不過金相德（又稱湯尼．金）的兒子金松（Sol Kim，音譯）在言談中對這場空前的高峰會表示歡迎。

金松是27歲的加州學生，他接受電話訪問時說：「我滿懷希望，很難說出其他感受。」

他說，美國官員先前向他保證，會在適當時機提起他父親的境況，「不過身為家人，我希望這是最高優先之一。」

金松表示，美國政府定期和他家人談話，但美國與北韓高峰會的消息宣布之後，政府還沒有聯繫他們。過去20年來，北韓拘捕了超過12名美國人，通常把他們當成與華府談判的籌碼。

金相德現年59歲，曾任教於受外國資助、隸屬基督教的平壤科學技術大學。去年4月在平壤國際機場準備離境時遭到拘捕。北韓國營媒體報導，他因犯下反對政府的「敵對行為」而遭到逮捕。（譯者：林宏翰/核稿：林憬屏）1070312

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