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〈中租發展太陽能〉衝電廠投資 目標規模達1000億

鉅亨網2018/03/12 15:35
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除了租賃業之外，已進入太陽能產業第 7 年的中租控股 (5871-TW)，近幾年也積極投入太陽能電廠的投資，中租控股董事長陳鳳龍今 (12) 日表示，中租已逐步由融資進入電廠投資，且建構了完整的太陽能電廠產業鏈與價值鏈，未來預計朝向電廠資產規模新台幣 1000 億元目標邁進。

為了將太陽能電廠經營成果與全民分享，中租控股結合線下的太陽能電廠，今 (12) 日推出全新的線上服務，即投資人可透過該公司的線上平台，上網認購電廠太陽能板，且參與首宗對外開放認購的台南永康太陽電廠案，估計每年享有逾 4% 的投資報酬。

陳鳳龍表示，中租控股成立四十年來，專注中小企業融資，不過，自 2010 年關注中小企業環保節能議題，提供節能設備改善的專案服務；2012 年進入太陽能電廠融資業務；2014 年向中小企業客戶租借農舍、廠房的屋頂，發展太陽能電廠，進而供電販售給台電，開闢傳統利息外另一項穩定的綠能收入來源；2015 年，正式成立中租能源公司，協助客戶導入節能與創能計畫。

至於 2017 年 10 月，中租控股率先於內部推出雲林台西的畜牧舍屋頂型太陽能電廠案，提供中租員工及親友申購，短時間即申購完畢，為了讓一般民眾也能參與，中租今年推出台南永康工業區案，共有 538 片太陽能電板開放認購，每片價格 15426 元。

陳鳳龍表示，中租控股逐步由融資進入電廠投資，並建構了完整的太陽能電廠產業鏈與價值鏈，截至 2017 年底，已累積 652 座太陽能電廠，裝置容量約 200 MW（百萬瓦），未來將朝向裝置容量 2 GW（即 2000MW），以及電廠資產規模新台幣 1000 億元的目標邁進。

中租 - KY 日前宣布 2018 年 2 月自結合併營收為新台幣 35.7 億元，年成長 29%，累計 1 至 2 月營收為新台幣 74.9 億元，年增 25%。

此外，截至 2018 年 2 月底，中租控股巿值已達新台幣 1240 億元，擠入台股市值前五十大，而近期公布台灣證券交易所與富時國際合編台灣指數系列季度審核，中租控股正式納入台灣 50 指數成分股，自 3 月 19 日起生效。

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