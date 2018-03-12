交易所發「駭客通緝令」 懸賞25萬美元等值貨幣

駭客上周大鬧加密貨幣交易所幣安 (Binance) ，雖未從交易所盜走虛擬幣，但已造成市場價格大亂。幣安周日發布公告，如能將 7 日試圖攻擊的駭客繩之以法，幣安將提供 25 萬美元的等值賞金。

據幣安公告，經確認後，第一個報警並提供重要訊息，使駭客在任何國家被合法逮捕的人，可獲 25 萬美元價值的幣安幣 (BNB)。如果靠多方訊息逮捕駭客，則賞金會被平分。

幣安交易所目前是全球第 2 大加密貨幣交易所，幣安幣則是交易所自主發行的虛擬幣，也可與其他貨幣進行交易。幣安表示，他們已經決定提出 1000 萬美元等值的數位貨幣，做未來的懸賞儲備金，並希望其他交易所也這麼做。