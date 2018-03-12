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交易所發「駭客通緝令」 懸賞25萬美元等值貨幣

鉅亨網2018/03/12 15:34
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駭客上周大鬧加密貨幣交易所幣安 (Binance) ，雖未從交易所盜走虛擬幣，但已造成市場價格大亂。幣安周日發布公告，如能將 7 日試圖攻擊的駭客繩之以法，幣安將提供 25 萬美元的等值賞金。

據幣安公告，經確認後，第一個報警並提供重要訊息，使駭客在任何國家被合法逮捕的人，可獲 25 萬美元價值的幣安幣 (BNB)。如果靠多方訊息逮捕駭客，則賞金會被平分。

幣安交易所目前是全球第 2 大加密貨幣交易所，幣安幣則是交易所自主發行的虛擬幣，也可與其他貨幣進行交易。幣安表示，他們已經決定提出 1000 萬美元等值的數位貨幣，做未來的懸賞儲備金，並希望其他交易所也這麼做。

3 月 7 日當天，幣安遭駭客大規模有計畫的攻擊，駭客盜用帳戶，將他們的小幣種先市價換成比特幣後，再用來購買 Viacoin (VIA)，使 VIA 在幾分鐘內被拉高 10000% ，然後大量出貨。但此舉觸發幣安警報，並立即停止提幣，將駭客使用的 31 個帳戶凍結。

幣安宣稱，當天沒有任何幣被提走。不過多人猜測，駭客利用在幣安拋售，混亂市場並造成價格急跌，可以在別的平台高槓桿做空大賺。

據《彭博》導，幣安在上周表示，這次交易活動及部分帳戶異常，主要是受釣魚威脅，但「所有資金都是安全的」。在後來的發文中，幣安表示，由於一些交易的對手不是駭客帳戶，Binance 無法「回滾」交易，交易部分的損失要由被盜的用戶自行承擔。

幣安通緝駭客公告（圖表取自幣安交易所）
幣安通緝駭客公告（圖表取自幣安交易所）

今年以來，已傳出有日本及義大利交易所遭駭客攻擊，被盜價值約 7 億美元的加密貨幣。

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