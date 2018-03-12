倣效餘額寶 亞馬遜擬推「類支票帳戶」 股價漲不停

亞馬遜 (AMZN-US) 正計畫和摩根大通合作，為年輕客戶和沒有銀行帳戶的客戶建立一個「類支票帳戶」。用戶可以提前將錢轉到在亞馬遜開立的「類支票帳戶」中，方便購物時直接使用。「類支票帳戶」就像是中國的餘額寶，區別是將錢存在餘額寶有利息，但存在亞馬遜帳戶中沒利息。

FX168 財經網報導，亞馬遜的「支付寶」名叫「Amazon Pay」，根據亞馬遜公佈的資料，截止 2017 年 2 月，Amazon Pay 的用戶數數量為 3300 萬。

Amazon Pay 目前是全球第 6 大支付平台，市佔率和第 5 名的 Samsung Pay 相當。Amazon Pay 的使用範圍不局限於在亞馬遜網站上購物，Amazon Pay 也可以在 7-11 這些便利店中使用，在美國大約有 22400 家便利店可以使用 Amazon Pay。