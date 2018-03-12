陳鴻斌改判罰款案 呂太郎：請監院檢視再審理由

呂太郎上午到立法院司法及法制委員會列席備詢，司法及法制委員會召集委員、民進黨立委段宜康說，委員會下午2時30分繼續開會，希望司法院到時候能夠對這個案子的善後處理說明清楚。

陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭前年10月判決免除法官職務；陳鴻斌提起再審，職務法庭8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。

（中央社記者蘇龍麒台北12日電）前台北高等行政法院法官陳鴻斌被控與助理有異常互動案遭改處罰款，司法院秘書長呂太郎今天表示，將敦請監察院檢視這個案子有沒有再審理由。

司委會下午開會，呂太郎報告指出，依法目前只有當事人與監察院可以提出再審，會敦請監察院檢視這個案子是否有再審理由。

他表示，這個個案也突顯制度或全面問題，未來司法人員在法官性別意識提升，考慮在法官在職進修中明定，每年要有一定時數關於性別平權意識的在職教育。

他說，3月即將召開的司法院性平委員會，會把性別平權議題列為重點，徵詢專家意見。

呂太郎說，在職務法庭制度上，例如判決書是否能公開、過程中要不要書面紀錄、職務法庭法官遴選辦法等，會根據各界意見與立委指教調整。

時代力量立委黃國昌追問，陳鴻斌可以以法官或是司法事務官的身分退休？這個案子判決書出爐了沒？

呂太郎說，目前尚未拿到判決書，將來陳鴻斌退休是用法官還是司法事務官身分、拿多少退休金等，都是銓敘部的權責。（編輯：張良知）1070312