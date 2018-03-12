「婚宴蟑螂」又蠢蠢欲動？這次進化到先「網路報名」

還記得去（ 2017 ）年 11 月時，假冒成新娘親友混進婚宴白吃白喝的王姓母女檔嗎？當時這對母女不僅打包多桌菜餚，甚至還上台和新娘玩遊戲、合照，引起網友撻伐。最近有網友爆料，該母女檔似乎又要「重出江湖」。

網友在臉書《爆料公社》上 PO 文，自己最近要結婚開始發問卷調查，沒想到一名陌生人竟然自稱「新人親友的學姊」，還要求上台搶捧花。結果馬上被原 PO 識破，認出她就是王姓母女檔中的女兒。



▲王姓女兒還要求上台搶捧花。（圖／翻攝自《爆料公社》）

從圖片中的對話來看，王姓女兒首先表明自己是某親友的學姊，並要求上台搶捧花。但原 PO 覺得奇怪，上網搜尋一下發現原來是有名的婚宴蟑螂，「直接貼圖給她還不承認！！」看到截圖後王姓女兒一度否認，但原 PO 強調要先求證親友，確認是親友學姊才邀請，這才打消王姓女兒想「白吃」的念頭。



▲原 PO 找出照片還否認。（圖／翻攝自《爆料公社》）

之後原 PO 表示，「事後跟親友查證也說不認識此人！甚至還打電話給我老公，說是『親人的學姊，要求上台抽捧花！！？』感覺她們現在是全台流竄，四處找機會亂入婚禮……」，並說原來自己親戚之前就有被找過，提醒其他民眾要多加注意。



▲原 PO 最後表示如果查證屬實會再邀請。（圖／翻攝自《爆料公社》）

網友看了也覺得很誇張，表示「有沒有這麼餓啊！結婚遇到這種的，一輩子難忘啊！」「為什麼她這麼喜歡蹭飯吃呢？」「她們還不知道自己是紅人嗎」、「之前被她鬧的新人怎麼沒有告她們？」