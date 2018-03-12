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中央社

立委憂狼教練 教部修性平法訂解聘規定

中央社2018/03/12 15:45
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北12日電）國小體操教練涉嫌性侵女選手案引發立委關注，教育部長潘文忠今天表示，已研擬修性平法，學校聘任或進用的人員，只要確認有性侵害行為，應予解聘、免職、終止契約。

國小體操教練涉嫌性侵女選手案被稱為台版的「#MeToo」，立法院教育及文化委員會今天邀請教育部業務報告，民主進步黨籍立法委員質詢時也關注此議題。

民進黨立法委員劉世芳表示，體操教練涉性侵案引起各界關切，教育人員任用條例規定，若教育人員有性侵害、貪污等10多種情況，應予以解聘或免職，但各級學校專任教練資格審定辦法卻僅規定3種情形不得申請取得運動教練資格，而性侵害卻未包含在內，運動教練解聘規定是否可比照教育人員任用條例？

民進黨立委何欣純指出，看到這起事件感到非常憤怒和心痛，教練之所以有這麼大權限向選手上下其手，就是因為只有他帶隊，且還兼運動防護責任，因此選手全心信任他，希望教育部能主動出擊，去保護這些學生。

潘文忠表示，運動教練如以正式教職聘用，解聘、免職等規定就適用教育人員任用條例，約聘僱者雖不適用任用條例，但如涉及性侵害，不管教練是專任或兼任，學校都可依性別平等教育法處理。

潘文忠指出，在學校和學生接觸的不只教師，還包括教練、社團老師等人，教育部已研擬修性平法，擴大適用對象，只要學校聘任、進用的人員，有性侵害行為，應予解聘、免職、終止契約，並擴大查閱紀錄對象，學校任用人員時，包括臨時人員在內，都應查閱有無性侵害、性騷擾等犯罪紀錄，若有相關紀錄可解聘或不續聘。（編輯：劉政權）1070312

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