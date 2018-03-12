立委憂狼教練 教部修性平法訂解聘規定

（中央社記者許秩維台北12日電）國小體操教練涉嫌性侵女選手案引發立委關注，教育部長潘文忠今天表示，已研擬修性平法，學校聘任或進用的人員，只要確認有性侵害行為，應予解聘、免職、終止契約。

國小體操教練涉嫌性侵女選手案被稱為台版的「#MeToo」，立法院教育及文化委員會今天邀請教育部業務報告，民主進步黨籍立法委員質詢時也關注此議題。

民進黨立法委員劉世芳表示，體操教練涉性侵案引起各界關切，教育人員任用條例規定，若教育人員有性侵害、貪污等10多種情況，應予以解聘或免職，但各級學校專任教練資格審定辦法卻僅規定3種情形不得申請取得運動教練資格，而性侵害卻未包含在內，運動教練解聘規定是否可比照教育人員任用條例？