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中央社

陳鴻斌性騷改判罰款 監委將提起再審

中央社2018/03/12 15:43
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者謝佳珍、李淑華台北12日電）前法官陳鴻斌性騷擾女助理案，職務法庭再審後改判不需免除法官職務。監察委員王美玉、方萬富今天認為，判決結果顯落差過大，且職務法庭組成有疑義，研究將提起再審。

前北高行法官陳鴻斌被控與助理有異常互動遭監察院彈劾，司法院職務法庭民國105年10月判決免除其法官職務；陳鴻斌提起再審，職務法庭3月8日廢棄原判決，改判罰款新台幣200多萬元。

對此，民間司法改革基金會上午到監察院前舉行記者會並遞交陳情書，由值日監委陳師孟接下陳情案。

監察委員下午發布新聞稿指出，本案調查委員王美玉、方萬富將於收到判決書後，研究提起再審。

新聞稿指出，此案是司法院將前法官陳鴻斌移送法官評鑑，並經民間司改會請求評鑑，後司法院將評鑑結果移送監察院審查，經監察院於104年10月7日提案彈劾通過，司法院職務法庭於105年10月17日作成104年度懲字第2號，判決：「陳鴻斌免除法官職務，轉任法官以外之其他職務」。

民間司改會上午到監察院陳情指出，做出再審判決的職務法庭組成有瑕疵，依法職務法庭的審判長應該是公務員懲戒委員會委員長，但再審判決時的審判長並非公懲會委員長；因此司改會要訴請監察委員對此案提起再審。

新聞稿指出，本案經監察院調查，前法官陳鴻斌計有諸多行為不檢情形，例如101年11月至12月間於辦公室擁抱助理、於該助理續聘會議前一天101年12月19日夜晚於政大河堤對其牽手及親吻等。

此外，監察院更在職務法庭審理過程中力陳，縱使陳鴻斌歷年考績優秀，也不能免除違失行為責任。但職務法庭的再審判決不採納上開見解，反在婦女節這一天作成與目前性別平等觀念差異甚鉅的判決，對此，監察院深表遺憾。

王美玉、方萬富兩人表示判決結果仍然前後差異過大且說理不足，且本案具有指標性的意義，代表司法機關對性別平等的觀念與執行情形，加上再審合議庭組成恐有違反法定法官原則，因此將於收到再審判決後研究提起再審，盼職務法庭能再行審酌再審判決的合理性。（編輯：蘇志宗）1070312

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