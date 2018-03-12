屏東英雄林少貓搬上舞臺　明華園新戲「俠貓」登場

副縣長吳麗雪出席記者宣傳會表示，「俠貓」大戲是屏東劇團改編屏東作家作品、演出屏東故事，非常具有特別的意義，本次回鄉演出，不僅獲得屏東同鄉會贊助加演學生教育專場，還有萬丹鄉采風社的走讀林少貓活動，呼籲鄉親要購票進場支持這齣最屏東味的臺客武俠大戲！

林少貓是大俠還是流氓呢？改編屏東大學教務長施百俊教授作品《小貓》，淵源屏東的明華園戲劇總團2018年跨界新戲「俠貓」，將屏東英雄林少貓的傳奇故事搬上舞臺，23日週五與24日週六晚上7時30分，在屏東藝術館的演出，購票請洽兩廳院售票系統。



▲孫翠鳳飾演林少貓的師父「猴師」，而飾演主角林少貓的是明華園第3代陳子豪。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.12）

陳勝福總團長表示，林少貓是臺灣英雄，用短暫的37歲生命守護家鄉，這齣「俠貓」戲劇結合歷史、小說、現代戲與傳統戲等，將他的傳奇故事搬上舞臺，期待開啟臺灣戲劇新視野。

陳勝福說，孫翠鳳這次飾演林少貓的師父「猴師」象徵「阿猴人」的精神，而飾演主角林少貓的是明華園第3代陳子豪，此外，明華園青年軍李郁真、晨翎、周淳安、林悅君、林少峻等人，現代劇演員黃一嘉、林伯龍、曾宗倫、劉桓，流行歌手錦雯、管罄等表演人才也加入跨界飆演。



▲明華園戲劇總團2018年跨界新戲「俠貓」，將屏東英雄林少貓的傳奇故事搬上舞臺。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.12）

陳勝福感謝屏東同鄉會的贊助，加演「教育專場」，將於24日下午邀請屏東中學、屏東女中、潮州中學、屏北高中、大同高中等在地學校師生前往觀賞，並有「藝教合作」計畫，針對屏東地區學校推出購票優惠。



▲明華園戲劇總團2018年跨界新戲「俠貓」，將屏東英雄林少貓的傳奇故事搬上舞臺。（圖／記者陳宗傑攝,2018.03.12）

開創「臺客武俠」的施百俊教授表示，過去的武俠小說總是以中國大陸三山五嶽為背景，他選擇把真正實踐俠義精神的臺灣人物寫入武俠小說，10年前以施達樂為筆名創作的《小貓》，發揮屏東人的志氣，投稿六次，終於獲獎，包括溫世仁武俠小說大獎、國家出版獎等殊榮，也被改編成繪本、漫畫、影視劇本等，並隨著明華園的展演，巡演全臺。