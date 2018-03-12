北農人事兩光　孫大千酸是國民黨執政不知被如何狂罵

台北農產運銷公司農曆年後20天間休息11天，衍生菜價暴跌事件，身在暴風眼的北農總經理吳音寧更被批職場倫理不足，年薪兩百五十萬卻看不懂財報，根本是個二百五等種種批評。對此，國民黨立委孫大千今(12)日五問總統蔡英文，批評民進黨執政後，不但黨工可以得到優於勞基法的待遇，綠營人士和家人更是坐擁高薪，吃香喝辣，孫大千更反問，如果這樣子「兩光的」人事安排是發生在國民黨執政時期，大家會怎麼樣的狂罵呢？

以下為孫大千臉書貼文全文：

事件這真的是標準的「一人得道，雞犬升天」！請問蔡英文總統幾個問題。第一，為什麼要任命一個看不懂財報的文青作家，擔任台北農產公司的總經理啊？

第二，所以農民朋友的權益，從來都不是民進黨在決定台北農產公司總經理人選時的首要考量嗎？

第三，因為這次荒腔走板的人事酬庸，使台北農產公司做出，在20天內3度連休3天的錯誤決策，而引發蔬菜量爆增價狂跌，所造成農民朋友的損失，可以向民進黨要求賠償嗎？

第四，民進黨執政後，不但黨工可以得到優於勞基法的待遇，綠營人士和家人更是坐擁高薪，吃香喝辣，這難道就是妳口口聲聲說的「莫忘初衷」嗎？

第五，如果這樣子「兩光的」人事安排是發生在國民黨執政時期，你們會怎麼樣的狂罵呢？