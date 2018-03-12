NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈小禎獻花胡瓜　甜曝探班李進良事蹟反霸凌　明道大學正妹彩繪大象繪本跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
政治

北農人事兩光　孫大千酸是國民黨執政不知被如何狂罵

記者戴祺修／台北報導2018/03/12 08:30
▲北農總經理吳音寧受到多方批評，孫大千前立委孫大千表示，民進黨的標準就是「一人得道，雞犬升天」。（圖／孫大千提供）
▲北農總經理吳音寧受到多方批評，孫大千前立委孫大千表示，民進黨的標準就是「一人得道，雞犬升天」。（圖／孫大千提供）

台北農產運銷公司農曆年後20天間休息11天，衍生菜價暴跌事件，身在暴風眼的北農總經理吳音寧更被批職場倫理不足，年薪兩百五十萬卻看不懂財報，根本是個二百五等種種批評。對此，國民黨立委孫大千今(12)日五問總統蔡英文，批評民進黨執政後，不但黨工可以得到優於勞基法的待遇，綠營人士和家人更是坐擁高薪，吃香喝辣，孫大千更反問，如果這樣子「兩光的」人事安排是發生在國民黨執政時期，大家會怎麼樣的狂罵呢？

以下為孫大千臉書貼文全文：
事件這真的是標準的「一人得道，雞犬升天」！請問蔡英文總統幾個問題。第一，為什麼要任命一個看不懂財報的文青作家，擔任台北農產公司的總經理啊？

第二，所以農民朋友的權益，從來都不是民進黨在決定台北農產公司總經理人選時的首要考量嗎？

第三，因為這次荒腔走板的人事酬庸，使台北農產公司做出，在20天內3度連休3天的錯誤決策，而引發蔬菜量爆增價狂跌，所造成農民朋友的損失，可以向民進黨要求賠償嗎？

第四，民進黨執政後，不但黨工可以得到優於勞基法的待遇，綠營人士和家人更是坐擁高薪，吃香喝辣，這難道就是妳口口聲聲說的「莫忘初衷」嗎？

第五，如果這樣子「兩光的」人事安排是發生在國民黨執政時期，你們會怎麼樣的狂罵呢？

關鍵字吳音寧孫大千蔡英文酬庸北農
陳敏鳳》雙北危機民進黨仍無解藥？衛生紙已漲價　孫大千：打臉政院

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan