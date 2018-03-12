廣編／台北正核心「岳泰豐鼎」撼動公開

西門國際特區「岳泰豐鼎」建案，於2018年3月10日(周六)，在其接待中心─台北市漢口街二段88號，舉行正式公開儀式。沒有舞獅舞龍、鑼鼓喧天、勁歌熱舞，以誠懇、實質回饋的「低自備」、「酬賓大摸彩」吸引沸騰人氣，蔚為西門房產界一大盛事。
岳泰建設機構表示，近年大宅景氣漸冷，小宅交易熱。連十幾家豪宅建商也爭相推出小宅。岳泰建設也趨勢，在全國熱門西門雙捷運地段，規畫市場焦點的精品小宅，掀起高度話題。
正西門町鑽石地絕對稀有，岳泰建設規畫19-35坪精品小宅，以98萬起低自備、低月付、高投報，讓自住者輕鬆擁有，投資者輕鬆當房東。
岳泰高層表示，投資方向，看地段、人潮就對了！哪個出口人最多，就是投資的入口，先者為贏。住得起台北西門，何必買新北！
岳泰建設表示，該案佔盡稀有地段優勢，輕取四大黃金之心：六鐵國門、雙子星、站前商圈、西門國際特區，充份享擁國家「東軸西轉」增值利多。「提前住四大天王區，買房請排隊！」。
正西門町，是紅了120年全國第一商圈、國際時尚城。8000家店家，全台密度最高。每年3500萬人次朝聖全國第一。其中有3成是國外客，每年1000萬人。年商機1000億元，觀光客年消費525億元。飯店、背包客棧134家，年增1000房。西門捷運站年出站也高達3000萬人次。
近年政府積極推動西區門戶計畫，東軸西轉放眼全球。四大天王商圈一次掌握，這是「岳泰豐鼎」引領話題與熱銷風潮的主因。
「岳泰豐鼎」，五大堅強團隊空前合作。包括：以岳泰峰範、敦北峰尚二個月完銷，震撼業界的岳泰建設、鵬霖營造；三門建築師事務所白省三大師，引領40年時尚天際線數百棟名宅、百貨、企業總部等；萊比設計施秋蓮總監，作品：板信雙子星、三輝君匯、三輝歌劇院等；築遠結構顧問張盈智，代表作：雙子星、安曼W Hotel、桃機一航廈、揚昇君臨、士林官邸、宏普柏悅府等。名宅黃金陣容，讓建築蘊含國際都會風情，凝聚大師們熱情，深值信賴！
本案以名宅最高規格，讓價值全面升級：日本第一衛浴品牌─TOTO全自動智慧馬桶、日本生活家電首要名牌─Panasonic多功能暖風機、德國Ballerina頂級廚具、美國杜邦檯面、股神巴菲特唯一信賴美國ECOWATER全棟淨水設備、波蘭第一品牌FIBARO無線智慧家庭、FTTH光纖到府、Low-E低輻射玻璃、地下室強波器，不只有品味，更便利安全。