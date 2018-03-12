廣編／台北正核心「岳泰豐鼎」撼動公開

西門國際特區「岳泰豐鼎」建案，於2018年3月10日(周六)，在其接待中心─台北市漢口街二段88號，舉行正式公開儀式。沒有舞獅舞龍、鑼鼓喧天、勁歌熱舞，以誠懇、實質回饋的「低自備」、「酬賓大摸彩」吸引沸騰人氣，蔚為西門房產界一大盛事。

岳泰建設機構表示，近年大宅景氣漸冷，小宅交易熱。連十幾家豪宅建商也爭相推出小宅。岳泰建設也趨勢，在全國熱門西門雙捷運地段，規畫市場焦點的精品小宅，掀起高度話題。

正西門町鑽石地絕對稀有，岳泰建設規畫19-35坪精品小宅，以98萬起低自備、低月付、高投報，讓自住者輕鬆擁有，投資者輕鬆當房東。