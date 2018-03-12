香港立法會補選結果出爐　時力：令台灣人感動

香港昨進行立法會四位被取消資格議員的補選，經過通宵開票，選舉結果已出爐，時代力量今（12）日表示，香港民主派人士放下不同陣營的隔閡，支持並全力輔選四位泛民派候選人，此等為香港民主的努力，令堅持貫徹民主價值的台灣人同樣感動，同時呼籲，台灣本土應積極加速民主深化、憲政改革的腳步，才能阻止中國的全面滲透，勇敢拉起民主的防線。

時代力量指出，這次被香港人稱作完全不需要進行的補選，源於港府在中國的意志下任意解釋及取消民主投票的結果，視人民的政治權利為無物，但港人追求民主的意志堅定，一再推出人選挑戰，即使面對過程中取消參選資格、抹黑和暴力威脅，仍然無懼地一個個站上第一線，幾位數度遭到監禁的雨傘革命參與者積極站上街區向香港民眾展現不畏打壓、不放棄爭取民主的韌性、自省與決心，時代力量表示尊敬。