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政治

香港立法會補選結果出爐　時力：令台灣人感動

記者江昱逵／台北報導2018/03/12 16:02
▲時代力量支持香港人爭取民主，對於12日香港立法會補選結果，他們表示感動。（圖／記者邱明玉攝，2018.1.24）
▲時代力量支持香港人爭取民主，對於12日香港立法會補選結果，他們表示感動。（圖／記者邱明玉攝，2018.1.24）

香港昨進行立法會四位被取消資格議員的補選，經過通宵開票，選舉結果已出爐，時代力量今（12）日表示，香港民主派人士放下不同陣營的隔閡，支持並全力輔選四位泛民派候選人，此等為香港民主的努力，令堅持貫徹民主價值的台灣人同樣感動，同時呼籲，台灣本土應積極加速民主深化、憲政改革的腳步，才能阻止中國的全面滲透，勇敢拉起民主的防線。

時代力量指出，這次被香港人稱作完全不需要進行的補選，源於港府在中國的意志下任意解釋及取消民主投票的結果，視人民的政治權利為無物，但港人追求民主的意志堅定，一再推出人選挑戰，即使面對過程中取消參選資格、抹黑和暴力威脅，仍然無懼地一個個站上第一線，幾位數度遭到監禁的雨傘革命參與者積極站上街區向香港民眾展現不畏打壓、不放棄爭取民主的韌性、自省與決心，時代力量表示尊敬。

時代力量也恭喜順利當選的區諾軒（港島區）及范國威（新界東區），同時也對重新點票中的姚松炎（九龍西區）表達祝福。對以些微票數落敗之司馬文（建築、測量、都市規劃及園境界功能界別），表示惋惜。

昨日中國人大代表以2958票贊成、2票反對、3票棄權、1張無效票，通過修憲案，刪除國家主席任期限制、讓習近平可以無限連任的條文獲得通過，對此，時代力量沉痛的說，這是中國北京習近平政權一手毀壞民主的基本價值的一天，也是更是遂行其打壓迫害，捻熄民主之火的政治目的的一天；台灣應積極加速民主深化、憲政改革的腳步，才能阻止中國的全面滲透，勇敢拉起民主的防線。

最後，時代力量再度表明對港人爭民主的堅定支持，作為一直關注香港民主、共同抵禦中國民主倒退之惡的台灣本土政黨，希望香港人民繼續為民主加油。

關鍵字時代力量香港補選立法會習近平
唐鳳數位外交　赴教廷談台灣民主府看兩岸論壇　涉公權力須政府解決

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