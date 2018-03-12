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美研究：全球變暖如不緩解 2300年漁獲將減產2成

鉅亨網2018/03/12 15:57
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美國科學家近日發佈報告警告，如果全球變暖的趨勢無法得到緩解，到 2300 年，全球漁獲量將下降 2 成，北大西洋地區受影響最大，到時候該地區的漁獲量恐將銳減 6 成
　　
據新加坡《聯合早報》報導，加利福尼亞大學的摩爾所在團隊在《科學》發表報告指出，長期變暖若沒有受到制止，圍繞南極洲的海冰會融化，海流、氣流和小浮游生物的生長也會被擾亂，這將導致更大量營養物質下沉到海洋底部，意味著「全球海洋生態系統的食物網將越來越缺乏營養物質」。

這項研究假定溫室氣體在大氣中繼續積聚，到了 2300 年，氣溫將上升 9.6 攝氏度，這比 2015 年近 200 個國家在巴黎氣候協定中所設定的目標「把全球平均氣溫升幅控制在 2 攝氏度以內」高出許多。

根據電腦類比結果，到 2300 年，全球漁業生產力平均將減少 20%。該類比結果還顯示，在北大西洋深海處向上湧的營養物質量最少，這將導致該地區的漁業生產力大幅退低 60%。

摩爾表示，我們必須思考的是 1000 年後的未來，而不是 100 年後的未來。全球變暖不是我們的孩子可以解決的問題，那已經來不及了。

不過，靠近南極洲的南冰洋和臨近北極的北冰洋的漁獲將不受影響，原因是這兩個地區的溫度較高，加上冰蓋面積縮減，南冰洋和北冰洋的海水可以接觸到更多陽光，這有助於促進更多微生物的生長。

這份報告並沒有把其他風險因素考慮在內。例如由二氧化碳積聚造成的海洋酸化，這可能會破壞諸如龍蝦和牡蠣之類的生物構建保護殼的能力。

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