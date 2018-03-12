影／四分衛阿山甜曬婚戒　宣告與前妻重修舊好

樂團四分衛在3月3日組團滿25周年，他們在今（12）日舉辦《練習未來演唱會》記者會，向粉絲宣告即將在6月2日於台灣大學綜合體育館舉辦演唱會，他們在受訪時，除了提到出道25周年的心情外，主唱阿山也自爆感情現況。

四分衛平均年齡40歲，這次舉辦演唱會，媒體詢問體力上是否能負荷，團員們都笑說還能接受，6年前曾因心肌梗塞開刀的虎神提到：「我有在持續做瑜伽，不要太劇烈都還好。」此外，團員們也提到現在的感情狀況，奧迪已經與女朋友穩定交往2年，對於結婚一事正在努力計畫中，虎神、瑋瑋也都是穩定交往中，至於團員阿山在2013年與前妻離婚，在2015年傳出復合，今天在現場再次被問到感情狀況，開心秀出戒指，表示與前妻感情回溫，「我們最近重修舊好。」