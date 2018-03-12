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政治

總統府看兩岸論壇　涉公權力事務應由政府溝通解決

記者林仕祥／台北報導2018/03/12 16:04
▲總統府發言人黃重諺表示，在兩岸關係處理上，台灣所有政黨都應該秉持對內良性競爭，對外團結一致的基本精神，不分朝野，和台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係。（圖／NOWnews資料照）
▲總統府發言人黃重諺表示，在兩岸關係處理上，台灣所有政黨都應該秉持對內良性競爭，對外團結一致的基本精神，不分朝野，和台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係。（圖／NOWnews資料照）

總統府發言人黃重諺今（12）日表示，已經收到前總統馬英九赴美訪問的申請案，會依造相關規定進行整體評估；至於前副總統吳敦義有無申請赴陸參加「兩岸論壇」，黃重諺說，目前並無接獲申請，強調任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通，務實解決，以確保國民福祉。

黃重諺表示，馬英九是在本月2號提出申請案，預計在4月9日至14日赴美訪問，總統府會依造「國家機密保護法」、「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」來辦理相關審核，府方會就這項申請案的訪問地點、當事人涉守密的程度、機密保護相關風險、申請人的安全進行整體評估和准駁，馬的行程如果確定，府方也會提供必要協助。

此外，針對吳敦義打算前往大陸參加兩岸論壇，黃重諺指出，目前府方尚未接獲這樣的申請。黃重諺說，對於兩岸之間的正常往來交流，都應該要正面看待，但兩岸雙方應該要進行良性、不預設政治前提且有意義的對話交流，這對兩岸人民之間，相互了解的增進才有正面幫助，雙方也應該共同致力維持兩岸和平穩定的發展。

黃重諺強調，在兩岸關係處理上，台灣所有政黨都應該秉持對內良性競爭，對外團結一致的基本精神，不分朝野，和台灣人民站在一起，全力支持由政府主導的兩岸關係，任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通，務實解決，以確保國民的福祉。
 

關鍵字兩岸論壇總統府黃重諺馬英九吳敦義
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