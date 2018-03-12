總統府看兩岸論壇　涉公權力事務應由政府溝通解決

總統府發言人黃重諺今（12）日表示，已經收到前總統馬英九赴美訪問的申請案，會依造相關規定進行整體評估；至於前副總統吳敦義有無申請赴陸參加「兩岸論壇」，黃重諺說，目前並無接獲申請，強調任何涉及公權力的兩岸事務，都必須由兩岸政府溝通，務實解決，以確保國民福祉。

黃重諺表示，馬英九是在本月2號提出申請案，預計在4月9日至14日赴美訪問，總統府會依造「國家機密保護法」、「總統府辦理涉及國家機密管制人員出境管制規定」來辦理相關審核，府方會就這項申請案的訪問地點、當事人涉守密的程度、機密保護相關風險、申請人的安全進行整體評估和准駁，馬的行程如果確定，府方也會提供必要協助。